Nicolás Kreplak: «Es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción»

Aunque aumentaron los casos de coronavirus en las últimas semanas, el ministro de Salud bonaerense descartó que puedan haber actividades con limitaciones. Además, defendió el cierre de las escuelas durante la mayor parte de la pandemia.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseguró que, si bien se registró en las últimas semanas un aumento en los casos de coronavirus, no cree que sean necesarias aplicar nuevas medidas restrictivas. “Es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción, no creo que las restricciones sean necesarias”, afirmó. También defendió el cierre de las escuelas que el Gobierno Nacional dispuso durante gran parte de la pandemia, una medida que derivó en un fuerte enfrentamiento con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, que incluso recurrieron a la Justicia para mantenerlas abiertas.

“No hablamos de una tercera ola, en Provincia los casos aumentan en un distrito, luego bajan y aumentan en otro lado, no se sostienen focos de contagio comunitarios”, sostuvo el ministro de Axel Kicillof. “Lo que todos analizamos es que aún con aumento de los casos no pareciera que fuéramos a tener de vuelta una situación grande de puesta en riesgo del sistema de salud como en la primera y en la segunda ola”, agregó en declaraciones a FM Millenium.

“En el escenario que estamos analizando por el momento es muy probable que no tengamos que volver a una situación de restricción. Con el nivel de vacunación que tenemos podemos seguir abriendo actividades”, explicó el Ministro.

En otro tramo de la entrevista, fue muy crítico con la postura que adoptó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. “Con el cierre de las escuelas, en la Argentina logramos la mejor chance de atenderse con medicación y respiradores. No le faltó la atención a nadie y eso se consiguió entre otras cosas por reducir la presencialidad escolar. Y se lo pone en la mesa como un error. El cierre de escuelas fue una de las decisiones, junto con otras, que nos permitió a todos que aún en el peor momento de la pandemia alcancen las camas para toda la población”, afirmó.

“Cuando la Ciudad de Buenos Aires abrió las escuelas, la ciudad colapsó y si no hubiera sido por la provincia no hubieran alcanzado las camas para todos. Mantener las escuelas abiertas en CABA generó un aumento de los casos. Se tendrían que haber tomado medidas más duras que no tomaron”, declaró el funcionario, que era viceministro y luego reemplazó en el cargo a Daniel Gollan cuando este fue incluido en la lista de candidatos a diputados por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

“Hemos tomado decisiones antipáticas como cierre de fronteras o alojamiento en los hoteles. No puedo decir que no va a haber más casos, lo que sí estamos viendo es que se producen contagios en los no vacunados y en los vacunados que se contagian hay casos más débiles”, dijo. También reconoció que “hace 5 o 6 semanas el 5% de los contagiados eran menores de 18 y hoy ese porcentaje es el 25 o 30 %”.

Por eso insistió con vacunar a los menores de edad: “Mis hijas y mis sobrinos están vacunados y me parece que hay que hacerlo. Opinan muchos profesionales de la salud que no tienen conocimiento sobre el tema”.

“Somos uno de los países del mundo que más se han vacunado, podríamos enorgullecernos, pero hay gente que se basa en el odio. Logramos acceder a vacunas más rápido que otros países de la región. Argentina tiene 7 tipos de vacunas distintas porque ha buscado en todo el mercado, muy a pesar de las campañas de desprestigio en el mundo”, señaló para defender al oficialismo sobre la política sanitaria durante la pandemia. Y agregó: “La vacuna siempre termina siendo redituable, lo que se genera con el programa Pre viaje empieza a superar lo que se gasta en vacunas. Es la posibilidad de tener clases con menos riesgos”.

Además de opinar sobre la pandemia y el cierre de las escuelas, el Ministro abordó otros temas. Sobre el video que subió a su cuenta de Twitter burlándose de la escasa convocatoria de Mauricio Macri el miércoles de la semana pasada, cuando fue citado a indagatoria en la ciudad de Dolores, explicó: “Hice una humorada con total respeto, no es para tanto análisis. No convocaron gente, pero no es más que eso. Es negativo para la política argentina que los proyectos se construyan del odio al otro”.

Asimismo, detalló que sufrió muchas agresiones debido a su función pública: “Me han dicho delincuente o cosas que yo jamás diría. Esas cosas preocupan porque es gente que tiene mucha participación en los medios de comunicación y mucho poder, son diputados nacionales, como Fernando Iglesias y otros diputados”.

“Yo no abono a la idea de la indignación como construcción de la política. La foto de Olivos (del Presidente en el cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez) o el vacunatorio VIP han tenido más prensa que las medidas de cuidado u otras cosas de apoyo y acompañamiento”, aseguró. Y concluyó: “El Presidente tomó una medida histórica para que a nadie le falten respiradores. Ha tomado medidas que nadie sabe y ocuparon horas en los medios con esto (la foto en la residencia presidencial)”.

