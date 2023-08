Nicole Neumann respondió ala pregunta si le da celos el vínculo de sus hijas con Mica Viciconte

Nicole Neumann respondió a Intrusos si le da celos o no el vínculo que sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero, formaron con Mica Viciconte, la actual pareja de su ex, Fabián.

“¿Te pone un poco celosa ver a la mujer de tu exmarido con tus hijas?”, le preguntaron a la modelo, quien contestó segura: “A mí lo que me importa es que mis hijas sean felices y yo no tengo celos de nadie”.

“Lucho por que mis hijas sean felices, el resto me da realmente igual. No me interesa”, agregó contundente la pareja de Manu Urcera dejando en claro así su postura al respecto.

Relacionado