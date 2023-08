La madre de Yésica Galeano, la gendarme asesinada en Posadas, exige justicia y reiteró que fue femicidio

El Grupo de Medios TVO dialogó con Jorgelina, madre de Yésica Galeano (31), la gendarme formoseña que el 12 de marzo murió a causa de un disparo en la cabeza en su casa del barrio Cocomarola Este (Posadas- Misiones) donde en principio la pareja aseguró que se trató de un suicidó, pero luego, debido a las inconsistencia surgidas fue detenido en el marco de la investigación por femicidio. La madre de Galeano comentó que junto a toda la comunidad realizaron una manifestación para exigir justicia y reiteró que no hay dudas que se trató de un femicidio.

“Realizamos una marcha pidiendo justicia por la muerte de mi hija, fue un femicidio”, comenzó diciendo.

Al ser consultada por lo que saben de la causa respondió: “él está detenido. No sabemos mucho de la causa, estamos esperando novedades, queremos que pronto se aclare todo, fue un femicidio y no un suicidio como quiso hacer creer”.

Señaló Jorgelina que “no nos vamos a cansar de pedir justicia, no queremos que esto quede impune. No solo levantamos la voz por mi hija, sino también por las tantas mujeres que fueron víctimas, porque hoy en día hay demasiados casos”.

Por otro lado, la mujer se refirió a los hijos de Yésica: “tenía tres hijos, dos con su pareja anterior y uno con su pareja que la asesinó. La bebé de un año y medio está conmigo, estuve varios meses en Misiones para perder recuperarla porque a ella la llevaron a un centro de menores; y mis otros dos nietos más grandes están con su papá en Buenos Aires”.

Finalmente, cuando se le preguntó si es que recibió algún tipo de acompañamiento por parte del Estado manifestó que “todavía nada, la Secretaría de la Mujer de Misiones me prometió que iba a tener una ayuda económica, pero hasta ahora nada. Lamentablemente de Formosa nada”.

El hecho

Galeano fue hallada con un disparo en la cabeza el domingo 12 de marzo de este año en su casa del barrio Cocomarola Este. Por el hecho detuvieron a su pareja, de la misma fuerza.

El implicado aseguró que la mujer se suicidó luego de una discusión, pero varios detalles en la escena pusieron en duda esta versión. Por esta razón las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del juez Miguel Mattos aguardaban anoche informes.

La víctima tenía 12 años de servicio en la fuerza nacional y prestaba servicio en el puente internacional de Posadas. El acusado, en tanto, fue identificado como Horacio B. (35), misionero de Gobernador Roca y con 11 años de servicio.

Los efectivos de la Policía de Misiones fueron advertidos por un vecino de los centinelas, quien expresó que habían escuchado una fuerte discusión y luego un disparo. Rápidamente los uniformados de la Comisaría Decimoprimera fueron al sitio y constataron que Galeano, de franco de servicio y sin uniforme, no tenía signos vitales.

El cuerpo estaba en el asiento del acompañante del Volkswagen Bora estacionado en el garaje y a simple vista tenía un disparo en la cabeza. Además, las dos puertas del automóvil estaban abiertas y el arma aparentemente utilizada se encontraba en medio de los asientos, cerca de la palanca de cambios.