«No aguantamos más»: trabajadores de Crucero del Sur protestaron ayer frente a la empresa

El secretario gremial de los trabajadores de la empresa Crucero del Sur, Marcelo Villalba en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la protesta que llevaron adelante en la jornada de ayer en la empresa.

Villalba comenzó diciendo: “veníamos esperando respuestas pacíficamente, pero hoy (por ayer) los trabajadores ya no aguantamos más. Estamos a 15 de este mes y nadie ha venido a darnos alguna explicación de lo que está pasando”.

“Estamos a la espera de que venga el gerente de la empresa para que nos digan cómo es que nos van a pagar”, acotó.

En relación a cómo continuará la medida de fuerza, indicó que mañana (por hoy) se verá como continuamos con esto. “Vamos a hablar con nuestros representantes en el gremio para ver como seguimos, pero esta situación ya no podemos soportar más”.

“Somos 260 trabajadores los que estamos a la espera de que nos paguen los sueldos”, explicó.

“Nos han dicho que la empresa no tiene el dinero para pagar, pero no nos dan ningún tipo de explicaciones al respecto”, acotó.

“Las cuentas nos corren, tenemos que llevar el pan a nuestras casas, no podemos soportar más esta situación. Estamos muy complicados con todo lo que está pasando, seguiremos acá hasta que venga el gerente y nos diga qué es lo que vamos a hacer”, cerró.