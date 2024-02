«No hubo ningún incidente grave» en torno al Congreso

Después de destacar la importancia de seguir «manteniendo el orden público», la ministra de Seguridad afirmó que «no fue desmesurado» el operativo dispuesto mientras se debatía el proyecto de ley «Bases» y se preguntó si hubo «algún manifestante herido que tuviera problemas». Qué dijo sobre los periodistas que sufrieron heridas con balas de goma.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el operativo de seguridad desplegado el jueves en torno al Congreso, durante el segundo día de debate de la ley “Bases”, al considerar que “el objetivo está totalmente logrado» y remarcó que su gestión seguirá “manteniendo el orden público” durante las protestas previstas para ayer, viernes.

En declaraciones a la prensa que realizó junto al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Waldo Wolff, desde la sede de la cartera que dirige, Bullrich aseguró que «Argentina necesita un orden en la seguridad pública y en la calle».

«Es un trabajo arduo porque hay costumbre de pasar los limites y de no respetar la ley, pero lo hemos logrado con CABA el jueves», subrayó la ministra.

En ese sentido, destacó que se implementó «un operativo de despeje de las calles, de cuidado del parlamento» aunque reconoció que «hubo un pequeño momento de tensión», pero que igualmente «el objetivo está totalmente logrado».

«Para nosotros, es lo importante», aseguró y añadió que van a mantener este criterio durante las protestas programadas para ayer a la tarde.

Sobre los más de veinte periodistas que resultaron heridos, Bullrich dijo que van a convocar a organizaciones del sector como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) para conversar cómo lograr que los trabajadores de prensa puedan ser identificados durante las protestas y movilizaciones.

«En un momento se discutió que el periodismo no esté entre la manifestación y las fuerzas de seguridad. Si están en el medio de la situación es muy difícil distinguirlos. Quizá sería bueno que el mismo periodismo, a través de sus organizaciones, porte un distintivo que diga prensa y que tenga un lugar para que cuando haya una situación un poquito más tensa, las fuerzas de seguridad puedan saber perfectamente quién es quién», añadió.

Además, dijo que todavía no hicieron «las cuentas» sobre los costos finales del operativo policial y aseguró que lo realizarán cuando finalice la discusión en el Congreso sobre el proyecto de la ley «Bases».

“Las fuerzas están cansadas, hace mucho calor, pero vamos a cuidar el Congreso y el orden público para poder lograr que Argentina sea un país normal y vivamos bajo el ataque de piedras y palos”, había dicho la funcionaria nacional más temprano y evaluó que aunque «hubo mucha fuerza de seguridad, no hubo ningún incidente grave” el jueves a la noche.

Bullrich sostuvo que “después de vivir en una crisis y un caos total y absoluto, donde la ley no tenía ningún valor, ahora empieza a tener valor y hay una decisión de ordenar el país”.

Afirmó que en este contexto su trabajo es evitar que “un grupo o sector organizado políticamente intente tomar el Congreso, rompa los vidrios o genere caos, como ya lo hemos visto en distintas oportunidades”.

Bullrich se refirió a lo dicho por el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner, cuando recordó los ataques con piedras hacia el despacho de su madre, la exvicepresidenta Cristina Fernández en el Senado, y dijo que “con nosotros eso no hubiera sucedido”.

Bullrich consideró que parte de los manifestantes “todo el tiempo nos prueban, quieren hacer que nos pasemos del límite todo el tiempo”.