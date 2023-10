Norma Ríos valoró la campaña de concientización del presidente del Partido Justicialista en Formosa

La congresal titular del Justicialismo, Norma Ríos, indicó que la reciente gira por el oeste provincial, llevada a cabo por el Presidente del Partido Justicialista Dr. Gildo Insfrán, es una muestra más, de la valentía, el equilibrio y coraje que demuestra cotidianamente nuestro máximo conductor, para dejar en claro que en los próximos comicios de octubre se define el tipo de País que queremos tener, “si queremos ser una Colonia, o una República, porque la única forma de mantener los logros obtenidos es votando a Unión por la Patria, boleta completa”.

Apoyo incondicionalmente los dichos del Dr. Gildo Insfrán, quien sostuvo que “la realidad indica que ningún espacio se va a ocupar de las necesidades de los formoseños y formoseñas como se ocupa nuestro movimiento y nuestro Modelo de Provincia”, explicó la Congresal.

“Escuchamos en más de una oportunidad por parte de otro candidato presidencial que va a privatizar la salud, la educación y las jubilaciones, eliminar los subsidios y las pensiones, ese mismo candidato dice que no se puede reconocer un derecho donde hay una necesidad porque los recursos son finitos y ese no es rol del Estado. Contra eso es que peleamos, contra los antipatriaque no entienden que el Gobierno se debe al pueblo, y que para ser republicano se debe aplicar la justicia social, la independencia economía y la soberanía política y eso solo vendrá de la mano de un Gobierno Justicialista”, sostuvo Norma.