Operativos para evitar maniobras con el dólar: decomisaron US$800.000

Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambios clandestinos para frenar las operaciones en el mercado informal de divisas. En el microcentro porteño hubo dos detenidos; mientras que en el barrio de Belgrano, fueron detenidas tres personas.

Efectivos de la División Antifraude del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal (PFA) e inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduana decomisaron este miércoles US$ 800.000 en efectivo durante dos operativos de fiscalización en «cuevas» y «arbolitos» de distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Los procedimientos buscaban identificar puntos de cambios de divisas clandestinos, con el objetivo de frenar las operaciones en el mercado informal de divisas en medio de la tensión por la suba del dólar estadounidense.

El monto más alto se registró en un operativo en el barrio porteño de Belgrano, donde lograron decomisar US$700.000 a tres ciudadanos de origen chino; mientras que otros US$100.000 fueron incautados en pleno microcentro.

El primero de los procedimientos se realizó en la peatonal Florida al 300 y permitió la detención de dos personas mayores de edad de nacionalidad argentina, quienes llevaban el dinero entre sus ropas, señalaron fuentes de la PFA a Télam.

En la causa intervienen el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 a cargo del Dr. Martínez de Giorgi y la Secretaría Nº 16 a cargo de la Dra. Mariana Simian.

En simultáneo, se desarrolló otra recorrida por parte de los agentes fiscalizadores en la peatonal Lavalle, al tiempo que se concretaba otro operativo de saturación en el barrio porteño de Palermo, con los mismos fines.

Otro operativo con resultado exitoso se registró en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano, donde la PFA detuvo a tres personas mayores de edad de nacionalidad china, quienes al ser requisados se les detectó que ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos.

Las primeras informaciones al respecto indicaban que el monto secuestrado en el operativo de la calle Montañeses ascendía a US$ 700.000.

Los operativos se desarrollan de acuerdo a un plan de saturación delimitado según el mapa del delito que identifica posibles lugares en lo que se sospecha se realizan operaciones no oficiales de cambio de divisas, de acuerdo con lo que se determinó previamente en servicios de prevención.

Este martes, efectivos de la PFA y de la AFIP realizaron operativos similares en «cuevas» y «arbolitos» de la avenida Corrientes, entre Florida y San Martín, en esta capital, de acuerdo con lo informado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

El candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, este martes apuntó contra «cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje», a los que acusó de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, y aseguró: «Hasta que no los vea presos, no paro».

«Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso», afirmó Massa este martes por la tarde durante una reunión que mantuvo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En ese sentido, Massa aseguró que «con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente».

Las declaraciones de Massa fueron formuladas luego de la disparada que registró la cotización del dólar «blue» -que superó la barrera de los $1000- tras las declaraciones el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos porque a su criterio la moneda nacional es «excremento».

Los tipos de cambios bursátiles cerraron mixtos, con una suba de 1,2% en el dólar MEP, que operó en $854 al cierre, mientras que el CCL retrocedió 1%, hasta los $944 por unidad, en la jornada de menor volatilidad cambiaria de la última semana.