«Nos enorgullecemos de empresas del Estado que compiten en el mundo»

El presidente Alberto Fernández destacó que “empresas del Estado de alta tecnología como Arsat y el Invap ponen a la Argentina en un lugar de privilegio en el mundo” y reiteró la importancia que tienen para el país las inversiones que se realizan en materia de «conocimiento y ciencia».

Así lo afirmó al encabezar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la apertura del 6º Congreso Latsat, un espacio que reúne a líderes de la industria satelital y de conectividad de América Latina, y desde donde el mandatario elogió el trabajo de empresas tecnológicas estatales como Arsat e Invap.

«La Argentina es uno de los pocos países del mundo que construyen satélites y Arsat ya construyó dos. En plena pandemia, pusimos otro en órbita, el Saocom, para saber cuándo el clima nos puede generar una sequía, para poder sobrellevarlas», señaló el mandatario en su discurso.

En ese marco, Fernández dijo que ese tipo de acciones se deben «mostrar con orgullo» y destacó que son posibles gracias a la presencia del Estado.

«La Argentina invirtió miles de millones de dólares para la red de fibra óptica más grande de América Latina. Si no lo hace el Estado, no es negocio para muchos. Nos enorgullecemos de empresas del Estado de alta tecnología que compiten en el mundo, que ponen a la Argentina en un lugar de privilegio en el mundo», agregó.

Durante el acto, desarrollado en la cúpula del CCK, el Presiente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, y el titular de Arsat, Facundo Leal.

En otro tramo de su intervención, el jefe de Estado recordó cuando en 2004, mientras se desempeñaba como jefe de Gabinete, debió encararse el proceso de radarización en Argentina.

«Uno de los temas sobre el que más visitas recibía eran personas que venían a venderme radares. Todos nos ofrecían radares y un día hablando con el gerente general de Invap, Héctor “Cacho” Otheguy, siempre recordado por mí, me dijo ‘a ver si lo podemos hacer’. Bueno, una semana después vino, me dijo ‘lo podemos hacer’ y empezamos a hacerlo», añadió.

Respecto de Invap, el Presidente destacó que esa empresa trabaja en desarrollos tan diversos como la industria aeroespecial y en tecnología nuclear.

«Hace unos días visité cómo está avanzando el reactor en Lima (provincia de Buenos Aires). Es un reactor nuclear diseñado y construido casi en un 100% por Argentina, científicos argentinos y con producción Argentina», agregó.

Respecto de la industria aeroespacial, el mandatario destacó que se ha retomado el desarrollo de un lanzador orbital, Tronador, proyecto que «habían olvidado» durante la presidencia de Mauricio Macri.

«Queremos que nuestro satélites salgan de algún lugar del sur y dejemos de contratar los servicios -siempre agradecidos- de Cabo Cañaveral o de otros lugares desde donde se lanzan cohetes que ponen satélites en orbita», dijo.

Fernández indicó que temas como los tratados en el foro pueden parecer «distantes», pero que tienen que ver con la conectividad, con la salud, con la climatología.

«Esa es la Argentina que hay que construir, esa es la Argentina que no debemos dejar de construir y eso es lo que permanentemente le reclamo a mis compatriotas: tener conciencia de la importancia de invertir en conocimiento, ciencia y tecnología», concluyó.

Previamente, Rossi recordó cuando en 2006, siendo jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, debió impulsar la ley de creación del Arsat, a la que definió como una empresa estatal realizada gracias a una «decisión estratégica».

Relacionado