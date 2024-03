Nueva estación de servicio: larga fila de postulantes para conseguir trabajo

Ayer, cientos de jóvenes formoseños se acercaron hasta la Estación de Servicios de YPF, ubicada en Sargento Cabral y Néstor Kirchner para dejar su CV y así poder aspirar, a uno de los 25 puestos de trabajo para la nueva YPF Leyba Combustibles, situada en 25 de mayo y Mitre y que en abril abrirá sus puertas. Si bien durante toda la mañana hubo gran cantidad de personas, cabe aclarar que muchas ya se apostaron en el lugar desde la noche.

El Grupo de Medios TVO estuvo en el lugar y dialogó con varios postulantes:

Walter, un joven de 27 años que buscaba entregar su CV contó que se acercó para hacer la fila a las 23 horas y que “por suerte va corriendo rápido, te hacen un par de preguntas y listo”.

“Actualmente estoy trabajando en una empresa constructora, y vine a probar suerte porque quisiera ganar más dinero, todo está muy caro”, agregó el mismo.

Por su parte, una joven de 24 años comentó que “estoy acá desde las 00:30 horas, vine a dejar mi CV a ver si tengo suerte y me llaman porque estoy desocupada”.

“Actualmente me encuentro desocupado, estoy buscando trabajo a full. Tengo 22 años y estudio una Tecnicatura también. La verdad es que cuesta mucho conseguir trabajo acá en nuestra provincia”, acotó otro muchacho que se encontraba aguardando.

Consultado por la expectativa señaló: “es impresionante la cantidad de personas que vinieron, yo me tengo mucha fe, creo que estoy preparado y tengo experiencia en otros trabajos”.

De la misma forma, Ricardo Leyba empresario del sector indicó que es “impresionante” la cantidad de personas que se acedaron y que “superó las expectativas”.

“La convocatoria era para las 10 horas, pero decidimos arrancar a las 8, porque desde las 19 horas empezó a llegar gente a la Estación. Estábamos por empezar a entrevistar a la noche ya, pero iba a ser interminable por eso decidimos arrancar hoy. Somos cuatro los que estamos entrevistando, y decidimos que sea presencial porque no es lo mismo recibir vía mail un Curriculum que tener contacto con la persona que quiere el puesto laboral”, sostuvo Leyba.

Y siguió. “la gente viene, deja su CV, se le hace un par de preguntas rápidas, y con eso ya vamos viendo varios factores que influyen a la hora de decidir. La cantidad de gente superó las expectativas, y queremos atender a todos, estamos haciendo el máximo esfuerzo para cumplir con todos”

“Los que queden pre selecciona en esta Estación de Servicio se los va a capacitar”, dejó en claro el mismo.

Finalmente, en cuanto a los requisitos señaló que deben tener secundario completo y ser menor de 40 años.