Obispo Conejero: “Esta ley es nefasta, legalizar el aborto es legalizar un crimen abominable”

El Obispo de Formosa, José Vicente Conejero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y hoy comenzará a tratarse en comisión en el Senado y lamentó que “en estos tiempos difíciles de pandemia” se trate una ley como esta, asegurando que la misma es “nefasta” porque “atenta contra la vida del niño en el seno de su madre”, algo que consideró es un “crimen abominable”.

“Nosotros con toda claridad nos venimos manifestando desde siempre a favor de la vida, defender la vida que no se debate ni se pone a juicio ni en congresos ni en ningún nivel, la vida se defiende, se acoge, se recibe, se cuida, se protege, esa es la posición nuestra, hacer una ley o proponer una ley de legalización del aborto es legalizar el crimen abominable, se buscan pretextos de que es como un derecho de la mujer, un problema de salud pública, de que hay que prevenir, cada uno somos responsables de nuestras propias acciones, Dios nos ha creado libres, uno puede matar al otro si quiere, pero luego ya tendrá su responsabilidad en su conciencia y cuando un día sea juzgado por Dios, eso es lo que puedo decir”, comenzó expresando.

Al ser consultado sobre si de aprobarse la ley, cambiará la relación de la iglesia con el Estado, aseguró que “la iglesia es firme en su enseñanza y su doctrina, lamentablemente no esperábamos que este oficialismo presentara y menos en este tiempo inoportuno de pandemia este proyecto de ley, es una decepción al menos para mi personalmente y creo que para la mayoría de los que defendemos la vida, cada uno será responsable de sus propias acciones y decisiones”.

En otro tramo de la nota señaló que hay cuestiones “más importantes” a rever en la Argentina como la pobreza y el hambre. “Ahora priorizan un tema que me parece que no es ni oportuno ni tampoco de una urgencia y además nuestra posición es firme, no ahora por la oportunidad, sino que siempre, la iglesia siempre ha defendido la vida y la defenderá, luego el hombre es libre, tantas cosas a lo largo de la historia han ido en contra del propio hombre, de la propia conciencia, razón, este es un tema como bien ha señalado el papa Francisco que va más allá incluso de un planteamiento ético religioso de una religión determinada, es un problema humano entonces cuántas personas agnósticas, ateas, que no tienen religión defienden la vida porque es el valor supremo, hay que defenderla y esto está en sintonía con lo que la iglesia después enriquece que es el pensamiento de ser la fe, viene a afirmar, siempre y en toda circunstancia la defensa de la vida y por propia experiencia, yo puedo decir como sacerdote y confesor que las mujeres que lamentablemente han llevado a cabo un aborto y con las cuales hay que tener compasión y perdonarlas, nunca terminan de olvidar eso que hicieron y siempre se lamentan lo cual eso ya es también un índice para pensar de que realmente aquellas mujeres que llevan a cabo esta acción las está recriminando su conciencia, pero el hombre de por sí es muy atrevido e incluso puede legalizar el crimen como es el caso de la legalización del aborto, así de claro y llano”.

Seguidamente Conejero aseguró que a lo largo de su vida sacerdotal ha confesado a muchas mujeres que se practicaron un aborto, “en mis años largos de sacerdote no han faltado estas confesiones de personas que se han realizado el aborto incluso de algunas otras que han cooperado aquel crimen por haber sido enfermeros, médicos o demás y se lamentan de haber cooperado y actuado en el asesinato de la persona más indefensa como es el niño en el seno de su madre”.

De la misma forma aseguró que el aborto “no es una interrupción”, sino que es un “crimen”. “Les da miedo llamar a las cosas por su propio nombre, es un asesinato, un crimen por eso dicen interrupción del embarazo porque claro es un eufemismo quizás para que a nivel de su conciencia no les recrimine tanto pero sea como quieran decir ya sea interrupción del embarazo, aborto, la iglesia siempre desde el concilio vaticano segundo dice que todo aborto es un crimen abominable, esos son los términos, a veces queremos engañar a la verdad o simularla para que no duela tanto, hay que poner las cosas por su propio nombre, un aborto es un crimen, que esté legalizado o no depende de las personas y los legisladores que tenemos. A mi me da la impresión y no sé si me equivoco, que la mayoría del pueblo argentino es pro vida, estos diputados que aprueban o que quieren legislar el aborto no representan al pueblo argentino, sabemos de que hay muchos intereses creados de muchas organizaciones internacionales y demás y se maneja dinero, no tengo la menor duda de que muchos de ellos perciben también y son capaces de proponer el aborto por la ganancia que puedan tener, eso es así porque hay organizaciones internacionales, tenemos el FMI y las Naciones Unidas y demás que han ido cambiando de forma de pensar y de propuestas que si no aprueban estas leyes no tienen su correspondiente préstamo, eso es algo que se conoce y se sabe, no es que yo me lo invento”.

“Deberíamos ser responsables y asumir responsablemente nuestras decisiones, parto de este principio de que por más que se apruebe y se llegue a la legalización como lo tienen otros países, hay que buscar la verdad, y la verdad tiene fundamento y consistencia en sí misma, aunque el 100% de senadores y diputados aprobaran, si es mentira y está en contra de la verdad, el consenso mayoritario no hace la verdad porque ésta tiene consistencia en sí misma”, aseveró.

Opinó además sobre si cree que de aprobarse finalmente la ley en el Senado, Formosa adhiera a la misma. “Según veo solamente hay una diputada que está indecisa y un senador que está a favor del aborto por Formosa, dos senadores y cuatro diputados están a favor de la vida entonces estimo que a la hora de implementación seamos coherentes y consecuentes con lo que pensamos y decimos, no dudo de que también los propios profesionales de la salud sean coherentes y se nieguen a realizarlos, he leído un poquito que dice lo de la objeción de conciencia por parte de aquellos, si es obligatorio tendrían que buscar a otra persona que realizara o cooperara en esa acción criminal, la verdad que es una ley nefasta”.

Para finalizar dijo que es una ironía buscar aprobar esta ley y al mismo tiempo celebrar la Navidad que es el nacimiento del Niño Jesús. ” Si uno anhela y espera el nacimiento de la vida que es Jesucristo que viene a salvarnos y si aprueban una ley de este tipo y la ejecutan, qué Navidad pueden celebrar, cada uno sabrá el misterio de su propia persona”.

