Ocampo continúa exigiendo a Crucero del Sur que pague el sueldo de los trabajadores

El concejal, Marcelo Ocampo, dialogó sobre la situación del transporte y la medida de fuerza que están llevando adelante los choferes de Crucero del Sur en inmediaciones del edificio municipal.

«Tienen que pagar el sueldo de los choferes cuanto antes, no pueden seguir jugando con el ingreso de cientos de familias» expresó.

El edil capitalino responsabilizó al intendente, Jorge Jofré, por esta situación que lo «superó ampliamente» y que se trata de un problema que viene desde hace mucho tiempo. «Los únicos responsables de llegar a esta situación tan perjudicial para los vecinos y usuarios es la gestión municipal, que nunca controló a la empresa de los amigos que hace tiempo demuestra su imposibilidad de hacer frente al servicio de transporte».

«Deje el circo»

Además, Ocampo cruzó en sus redes al intendente por aparecer después de 13 días, con un posteo de «Tolerancia Cero a la Violencia» con respecto a la medida de fuerza de los choferes en pleno centro de la Ciudad. «Ahora, Jofré sale a repudiar la violencia, pero no tuvo la misma actitud cuando su gente quemó y destruyó el camión de helados de mi negocio en el Paseo Ferroviario. Doble vara e indignación selectiva. Deje el circo y hacerse cargo» arremetió con dureza el edil capitalino.

La empresa tiene que pagar

Marcelo Ocampo, como empresario, habló de la responsabilidad de la empresa privada en el pago de los salarios. «La empresa, como empresa privada que es, tiene que pagar el sueldo de los choferes, estamos al día 20 del mes y no puede seguir jugando con el sustento diario de las familias, a pocos días del inicio de clases».

«No se entiende como una empresa privada tan grande, que opera en muchas provincias y que tiene espalda, ahora diga que no pueda hacer frente al pago de los sueldos. Se acostumbraron a recibir de arriba y a devolver los favores políticos con los colectivos en las campañas, pero ahora tienen que hacerse cargo» denunció.

«En la misma situación estuve en Pandemia cuando no nos dejaban trabajar, y tuve que vender muchas cosas para poder pagar los sueldos porque es lo primero que hay que cumplir. El pago de los sueldos no se negocia porque tiene que ver con el alimento de las familias y eso cualquier empresario responsable lo sabe» mencionó al respecto el edil capitalino.

La motosierra de Insfrán

Además, Ocampo apuntó contra Gildo Insfrán por la quita de subsidios anticipada a la decisión nacional y lo acusó de destruir el poder adquisitivo de los formoseños. «El gobernador debe hacerse cargo como hicieron otras provincias y subsidiar al transporte porque son los responsables de destruir el poder adquisitivo de la gente, durante tantos años de gobierno que tienen como resultado que la gente no pueda pagar un boleto».

«Antes que cargar al vecino con la quita de subsidio y los aumentos del boleto, debería primero recuperar el poder adquisitivo y garantizar un servicio eficiente para que la gente pueda ir a trabajar o a estudiar» finalizó.