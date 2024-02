El PO contra el «boletazo» y por la estatización del servicio bajo el control de los trabajadores

El presidente del Polo Obrero en Formosa, Fabián Servín a través de un comunicado de prensa se expresó acerca de lo que está sucediendo con el transporte en Formosa. La medida de fuerza llevada adelante por los trabajadores del volante, no pasó desapercibido y el dirigente del PO cargó duro contra las políticas de Javier Milei.

“Llevamos trece días de paro de los trabajadores del servicio de colectivos, quienes reclaman el pago del salario del mes de enero que ya lleva 20 días de retraso, desvalorizando cada día que pasa vía inflación”, inicia diciendo el comunicado.

“Por lo visto el aumento del boleto de 250 a 690 pesos aprobado por el Concejo Deliberante y que empieza a cobrarse a partir de la fecha, no dejó satisfecho a la empresa Crucero del Sur que sigue morosa con los trabajadores. No queremos dejar pasar que el aumento otorgado es un verdadero “boletazo” y que según anuncian, aún faltan otros aumentos”, se explaya.

“Las razones esgrimidas por parte de la empresa es la quita total del subsidio nacional, montos cercanos a los 1.000 millones de pesos durante el 2023. El gerente de la empresa habría declarado que sin subsidio es imposible sostener el servicio y viene reclamando al gobierno municipal y provincial que se hagan cargo de esa quita y de la deuda salarial que tienen con los choferes. Por su lado, el municipio ya se expresó que no le corresponde y que no lo haría, a pesar que viene de poner 37 millones para cubrir también parte del aguinaldo. Ahora esa relación municipio y empresa están rotas. En declaración radial el Secretario Transporte manifestó que detrás de la medida de fuerza estaría la propia empresa prestadora del servicio “Crucero Del Sur” presionando por los subsidios”, explicó.

Este 19 de febrero y como medida por el reclamo salarial, los choferes llevaron los colectivos frente al municipio y en las paradas neurálgicas del microcentro.

Frente a todo esto, está claro que el plan “motosierra” en el transporte va contra los usuarios que tienen que afrontar los aumentos y los trabajadores, que no pueden vivir sin su salario. El Presidente Milei había prometido que las quitas y los recortes de los subsidios se realizará paulatinamente y recién a partir de la reactivación económica, algo que no está sucediendo sino por lo contrario vamos a una recesión, por lo tanto, Milei mintió. Por su parte, el gobierno de Insfrán toma una posición totalmente distante del conflicto, lo que podría leerse como un episodio más de la interna Insfran-Jofre dentro del PJ. Es decir, la crisis del transporte se procesa en medio de una crisis política donde nadie quiere pagar en soledad el costo político de los boletazos por la desregulación de Milei. Mientras los 60 mil usuarios vienen sufriendo el abandono del servicio por parte de los gobiernos locales y del nacional.

Asimismo, por otra parte explicó “desde el Partido Obrero nos oponemos a estos aumentos, exigimos la apertura de los libros contable de la empresa para conocer los costos y que el Estado se haga cargo de garantizar el servicio, mejorar las frecuencias y defender los puestos de trabajo”.

Con estas medidas se pone la base para un proceso de estatización del servicio, bajo el control de los propios trabajadores y de los usuarios.

En cuanto al convenio de los trabajadores del transporte planteamos que sean respetados por la rama en la que están. Nuestro planteo de estatización para nada implica un cambio a sus convenios.

Creemos que esta es la salida para, de una vez por todas, se resuelva los enormes problemas del transporte que venimos arrastrando ya hace mucho tiempo en la ciudad, sin que esto represente un feroz ataque a los miserables ingresos de la población trabajadora.