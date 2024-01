Ocampo sobre los despidos: «Es una decisión ilegal del gobierno que atenta contra el sistema de salud»

En una reciente declaración, el concejal Marcelo Ocampo expresó su profunda preocupación ante los despidos que afectan al personal de salud jornalizado, destacó la valiosa labor de estos trabajadores en momentos difíciles y enfatizó la importancia de garantizar la estabilidad laboral en un momento crítico para el sistema de salud. El concejal instó a las autoridades a reconsiderar estas decisiones y buscar soluciones que protejan a quienes han estado en la primera línea de la lucha contra el COVID-19 y el Dengue.

El concejal de Juntos por el Cambio, puso en cuestión las circunstancias de estos despidos y la situación laboral de los trabajadores afectados “pese que algunos denuncian motivos de persecución política, por haber votado al presidente Milei, lo que más preocupa e indigna es que tengamos trabajadores profesionales que hace más de 6 , 20 y 30 años estén prestando servicios en forma precarizada, cuando tenemos un gobierno que jacta de llevar la bandera de los trabajadores”. “Esto no tiene nada que ver con las decisiones del nuevo gobierno nacional, la falta de estabilidad de los empleados públicos es una política tan antigua como Insfran, responde a un régimen de precarización y sometimiento hace más de 30 años” expresó Ocampo.

El edil capitalino de la oposición, denunció que “la decisión de prescindir del valioso personal de salud ante la difícil situación que estamos viviendo muestra una total falta de sensibilidad hacia aquellos que han estado en la vanguardia de la lucha contra el COVID-19 y que, en estos momentos de emergencia epidémica por Dengue, son imprescindibles para salvar vidas”, continuó diciendo que “la decisión política de despedirlos en forma intempestiva, no solamente deviene solo en ilegal e injusta, sino que es una actitud inhumana y grosera cuando la económica golpea fuerte en los hogares”.

Al respecto de la denuncia de los trabajadores jornalizados que prestan servicios al sistema de salud de Formosa, Ocampo expresó que “esta política deliberada de mantener este tipo de contrataciones laborales, no solo amenaza la estabilidad laboral de quienes arriesgaron su salud para proteger a la comunidad, sino que también debilita la capacidad de respuesta del sistema de salud en momentos cruciales. La decisión del gobierno nunca puede ser dejar afuera en tiempos de crisis”.

Ocampo señaló que “la política de jornalización en el sector de salud en Formosa refleja una falta preocupante de compromiso con la estabilidad laboral de los trabajadores. La inestabilidad que enfrentan estos profesionales no es de ahora, sino que son víctimas de un sistema que aprovecha sus conocimientos y capacidades para tenerlos presos de un sistema precario y de acomodo ante las presiones políticas”.

“La utilización política y la falta de estabilidad laboral del empleado público, y peor aún en el ámbito de la salud, es una afrenta a la integridad del trabajador que socava la eficiencia del sistema de salud” denunció Ocampo.

En lugar de desvincular a estos trabajadores, el concejal aboga por una revisión de la política de recursos humanos, proponiendo soluciones que resguarden tanto la integridad laboral como la eficiencia del sistema sanitario. Este episodio, según Ocampo, pone de manifiesto la necesidad de una gestión más comprometida, transparente y estratégica de los recursos en el sector de la salud, especialmente en tiempos tan desafiantes.

“Debemos avanzar de una vez por todas en la implementación de contratos laborales más estables y seguros para los trabajadores de la salud en Formosa. Toda la política debe estar encaminada en exigir que todos los contratos deben priorizar la continuidad laboral, ofrecer beneficios adecuados y proteger contra despidos injustificados”.

Además, Ocampo llamó al gobierno provincial y a la autoridad la creación de un diálogo constructivo entre el gobierno y los representantes del personal sanitario para abordar de manera colaborativa las necesidades laborales y garantizar un ambiente de trabajo que fomente la dedicación y la calidad en la atención médica. La estabilidad laboral es esencial para fortalecer el sistema de salud y brindar confianza a quienes están en la primera línea de la atención sanitaria”.

“Nos hemos puesto a disposición para proteger y acompañar a los trabajadores en todas las instancias que consideren para resolver esta situación y que recuperen sus puestos de trabajos. Si logramos eso vamos a poder avanzar en exigir un régimen de estabilidad y de seguridad social para empleado público y municipal.” finalizó el concejal Marcelo Ocampo.