Oficial: Juan Martín del Potro se bajó del Abierto de Australia

Finalmente, Juan Martín del Potro no jugará el Abierto de Australia. El tandilense, que no juega desde junio de 2019 por una operación a raíz de una fractura en la rótula de su rodilla derecha, se bajó del cuadro principal del primer Grand Slam del año y su regreso a las canchas es una incógnita cada vez más grande.

La organización del torneo australiano había anunciado al tandilense como una de sus grandes figuras, pero este viernes confirmó que La Torre no hará su regreso a las canchas en Melbourne.

“Juan Martín del Potro, que llegó dos veces a cuartos de final en este torneo, se ha bajado del Abierto de Australia 2020 mientras continúa recuperándose de la lesión en su rodilla. Te deseamos lo mejor con tu recuperación y esperamos verte de vuelta en Australia pronto”, reza el comunicado difundido a través de la cuenta de Twitter del certamen.

A raíz de la ausencia del tandilense en el cuadro principal del primer Grand Slam del año, su lugar será ocupado por el estadounidense Marcos Girón, cuya invitación al certamen pasa a manos de su compatriota Michael Mmoh.

De esta manera, se vuelve a retrasar el regreso de Del Potro, de 31 años, al circuito. El jugador se fracturó la rótula de su rodilla derecha en junio de 2019 durante la disputa del torneo de Queen’s y la lesión -la segunda de ese tipo en menos de un año- lo obligó a volver a pasar por el quirófano. Desde ese momento, los plazos para su vuelta a las canchas fueron extendiéndose. Si bien el dato nunca fue confirmado desde su entorno, en un principio se pensaba que la recuperación le demandaría unos seis meses. Sin embargo, eso no sucedió.

En noviembre de 2019 se anunció que el campeón del US Open 2009 jugaría un partido exhibición ante Roger Federer en Buenos Aires, pero, a pocos días del evento, su presencia fue cancelada. Unas semanas después, la organización del Abierto de Australia anunció que el argentino estaba anotado para el torneo -haría uso del sistema de ranking protegido para poder jugar- y lo nombró como una de las figuras que animaría el certamen, junto a otros tenistas como Rafael Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic. Hoy se confirmó que Delpo tampoco irá a Merlbourne.

“Juan Martín del Potro está buscando soluciones por dolores en su rodilla derecha. La prioridad es su salud, por lo cual no estamos actualizando sobre altas o bajas de torneos. Les diremos, como siempre, los próximos pasos. Gracias por sus mensajes y feliz 2020!”, informó su equipo a través de las redes sociales en los últimos días del año pasado. Desde ese momento, no ha habido más información oficial sobre la posible fecha de su regreso a las canchas y los interrogantes sobre la carrera del tandilense vuelve a agigantarse.