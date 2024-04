Cristina Kirchner criticó a Milei y dijo que el superávit no tiene sustento y «sólo hay un plan de ajuste»

La ex presidenta Cristina Kirchner apuntó contra el mandatario Javier Milei por someter a los argentinos a un “ajuste inútil”, a la vez que criticó que celebrara el superávit fiscal del primer trimestre porque tiene “deudas” con empresas y provincias.

“Es como que ustedes en sus casa no paguen el alquiler, no paguen las expensas y digan que tienen superávit, no hermano, no es superávit ¿mirá todo lo que debés?”, se quejó Cristina Kirchner. En ese marco, subrayó: “¿Superávit de dónde? No tiene sustento”.

“El lunes se tratará la Ley de Bases que es privatización, reforma laboral y reducción impositiva. Cuando Néstor llegó a la presidencia todo era privado, hasta las jubilaciones: YPF, Aerolíneas. Yo era diputada y permanentemente comenzó a plan en el año 2000 tuvimos déficit cero y cayó igual por la crisis del 2008″, lanzó.

La ex presidenta reapareció en la localidad bonaerense de Quilmes, en la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner” en Quilmes, junto a la intendenta de La Cámpora, Mayra Mendoza.

La militancia comenzó a llegar antes del mediodía, con un acto previsto para las 16, pero que finalmente comenzó pasadas las 17.

LEGITIMIDAD

La expresidenta también se refirió a la legitimidad del gobierno de La Libertad Avanza, que valoró a la conseguida en las urnas, pero apuntó contra la gestión: “Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve?”. “A este Gobierno le falta un plan. No tiene plan de estabilización, mire cómo se lo digo. Que sí lo tuvo el Gobierno anterior que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Solamente tiene un plan de ajuste”, alertó y denunció que “más que un anarcocapitalismo este es un gobierno anarco-colonialismo”.

“El Presidente tiene que dar un golpe de timón a estas políticas. Eso de que el mercado no tiene fallas… ¿Qué pasó con las prepagas? Dio marcha atrás y no resolvió nada”, lanzó.

“Lo vamos a ayudar, si quieren convertir a la Argentina de nuevo donde se lleven las riquezas y eliminar la clase media me voy a pintar de avatares y me pinto de celeste. De colonia otra vez nosotros no”, advirtió.

“Andamos con algunas certezas (los peronistas) que no teníamos en el 2019: primera certeza es que con los modales de este Presidente no me jodan más. La verdad es que no eran los modales, no me jodan más con eso. Todos sabemos de lo que se trataba con los que no se doblegan”, dijo la ex vicepresidenta.

ADOCTRINAMIENTO

La ex jefa de Estado cuestionó al actual gobierno por el trato de la educación pública y negó que durante su gestión se haya «adoctrinado» en las escuelas. «Si hubiéramos adoctrinado en los colegios él no sería Presidente ¿de qué habla este hombre?», remarcó la ex mandataria.

Ironizó sobre las críticas que le hacían sobre sus «modales» y los del kirchnerismo e hizo una comparación Milei. «Después de este Presidente, soy la condesa Eugenia de Chikoff», sostuvo la ex jefa de Estado. Eugenia de Chikoff fue una maestra de protocolo conocida en el país por sus clases y por sus participaciones en la televisión.

La ex mandataria indicó que el «problema» del presidente Javier Milei es que es «dogmático», y le advirtió que si va hacia una Argentina donde se lleven las riquezas a otros países se convertirá en un «avatar celeste y azul para defender a la Patria».

«El problema es que es dogmático (Milei) y no entiende. Cuando el sombrero no entra, no achique la cabeza, agrande el sombrero y lo vamoos a ayudar, porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos», enfatizó la ex titular del Senado.

Por último, recalcó: «Si quieren convertir a la Argentina en un país donde se extraigan sus riquezas, ahí me voy a declarar avatar celeste y azul, como la bandera, para defender a la patria. Avatares, de colonia otra vez, no».