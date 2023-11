Olivera de cara al balotaje: »Veo muy lejos que los radicales voten a Javier Milei»

El exconcejal de la UCR, Fabián Olivera en contacto con el Grupo de Medios TVO aseveró que él ve muy difícil que los radicales voten a Javier Milei este domingo porque son muchas las cuestiones que lo separan del líder de La Libertad Avanza.

Olivera comenzó diciendo: «nos cuesta mucho volver a motivar al militante radical y a su voto. Están en una situación triste».

«Desde hace algunos días vengo diciendo que al voto radical hay que dejarlo tranquilo porque saben que van a hacer el domingo, pero escuchándolo al presidente del partido quien dijo que iba a solo poner un escudo de Independiente en el sobre, en lugar de un voto», explicó.

«El partido hoy está destrozado, es por ello que el domingo muchos saben a quien no van a votar, pero institucionalmente al no existir más el radicalismo, hay como una suerte de liberación de muchos correligionarios», aseveró.

«Escuché a Carbajal que iba a convocar a fiscalizar al que sea. La verdad que no hay muchas personas que lo van a querer hacer de manera gratuita, tenes que estar 12 horas en una escuela», manifestó.

Consultado acerca de si ya ha tomado una decisión en cuanto a votar, explicó «yo le digo al voto radical que no se sienta presionado a decir a quien va a votar porque hay un ambiente muy susceptible porque están los antiperonistas y los antiradicales que después sean quienes sean los candidatos votan».

«Hay muchas cosas que nos diferencian ideológicamente de Milei. Hemos sufrido mucho maltrato y están los de Unión por la Patria también. Yo les digo a los radicales que no se sientan presionados para decir a quien van a votar, pero obviamente veo muy lejos que los radicales voten a Milei», dijo.

Reuniones

«Mantuve reuniones con varios dirigentes de la UCR y todos coincidimos en que han dejado en estado deplorable a nuestro partido, somos muchos los radicales que hemos quedados, de todas maneras, veo y creo que será muy difícil que un radical vote a Milei», cerró.