Olivera recomendó bajar al rango de secretaría al Ministerio de Turismo

Compartir

Linkedin Print

El concejal Fabián Olivera consideró que en Formosa «toda la política» en materia de turismo está vinculada con la organización de dos festivales que se llevan millones de pesos.

«Por una cuestión de equidad entre lo que se hace y la estructura administrativa que existe, corresponde que el área institucional de turismo se convierta en una secretaría; no tiene ningún sentido que Formosa maneje esta actividad tan lucrativa y abarcativa desde un ministerio, cuando lo único que se hace es un par de festivales, con fondos públicos encargándose de todo», reflexionó el legislador radical.

«Fui a Herradura, y la precariedad de medios es tan limitada, que no puedo más que opinar que la Fiesta de la Corvina viene bajando su calidad cada año. No hay un ministro de Turismo, el área es manejada por un diputado nacional que planta su oficina en cualquier lugar, pero sólo para la crítica política del momento y para alabar el afamado modelo», dijo.

«El Estado sigue siendo el gran benefactor de una multitudinaria reunión de formoseños, atraída por un programa musical y artístico y un evento deportivo, pero de fondo queda la precariedad estructural para recibir al turista. Sigue siendo una erogación millonaria para contentar al formoseño, mientras la hotelería, la gastronomía y el transporte tienen poco y nada para atraer al turista», aseveró.

«Esta es una realidad palpable; por eso que se mantenga como ministerio al área, es una muestra de cómo se pretende manejar una actividad que en la realidad tiene otro escenario», añadió Olivera.