Empleados del RENAPER fueron despedidos sin previo aviso y sin muchas explicaciones

Cuatro trabajadores del Registro Nacional de las Personas en Formosa (RENAPER) se quedaron sin su fuente laboral, según dijeron no hubo previo aviso ni muchas explicaciones.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Orlando uno de los empleados del organismo que se quedó sin trabajo, recordó que todo comenzó el viernes al mediodía «cuando llegó una persona diciendo que era del RENAPER, de la parte de Patrimonio. Nos dijo que tenía que hacer un relevamiento de las cosas que tenemos, entonces me pidió la llave explicándome que cuando salgamos (a las 16 horas) se iba a ocupar de la cuestión. Yo le contesté que no se le iba a dar la llave, porque todo me parecía muy raro. Llamé a mi jefe inmediato -a Buenos Aires-, él me dijo que no había problemas, que era solo un inventario, que cuando terminara me iba a devolver la llave. Ante esta situación no me opuse y le di la llave y esta persona comenzó a realizar su tarea».

Y continuó: «cerca de las 21 horas me llamó un amigo y me dijo que estaban cargando las cosas de la oficina a una camioneta, inmediatamente fui hasta el lugar para ver qué pasaba. Como no entendía nada llamé nuevamente a mi jefe quien me informa que por decisión de la gente de Patrimonio van a cerrar el CDR».

Orlando expuso que luego de esa noticia «me quedé en la nebulosa» porque «cuando cesaron de sus funciones a mi jefe inmediato en Formosa (Julio Gines) tomé la posta yo, entonces pensé cómo les iba a decir a las chicas que trabajan acá lo que pasó».

El ex empleado de RENAPER agregó que en el marco de lo que pasaba realizó una exposición policial para dejar por sentado que se llevaron todas las cosas porque «cuando firmé el contrato no solo fue por la confidencialidad, sino que también era responsable por lo que había en el CDR, y no puedo permitir que cualquiera se lleve las cosas».

«Quedamos sin trabajo cuatro personas, hace unos minutos corté con la gente de Recursos Humanos que me avisó que estamos dados de baja, y que por un tema de logística el Telegrama de Despido aun no llegó. Nos quedamos sin fuente laboral sin previo aviso, sin ninguna respuesta clara porque nosotros no sabíamos nada, supuestamente seguíamos en funciones, pero de un día para el otro vienen y se llevan las cosas y ahora nos dicen que estamos despedidos», continuó indignado.

Asintió además que esperaban a que llegue el nuevo coordinador y ver qué pasaba y que «el discurso del presidente Alberto Fernández fue que no iba a haber persecución política, que todos continuarían en sus funciones, dicen una cosa y hacen otra».

Asintió que «viendo el trabajo que se venía realizando, vimos la necesidad de que la oficina se mantenga, pero bueno la decisión política es otra. Esto evidentemente es definitivo, pero claro que voy a iniciar acciones legales porque todo esto afecta mucho, por lo que se venía hablando era otra cosa lo que iba a pasar o por lo menos esta no era la manera, sin informar, sin un previo aviso, sin nada».

Por último, ante lo ocurrido fue el diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Arce quien tildó aseguró que se trata de una despido «arbitrario» y adelantó que «nos pusimos a disposición de los trabajadores y ya estamos avanzando para solicitar formalmente al Gobierno Nacional para que vuelva atrás con la medida y que los afectados sean reincorporados o reubicados».