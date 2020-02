Panaderos en «estado de alerta» por aumento «paulatino» de la harina

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el presidente de la Cámara de Panaderos de Formosa, Arsenio López, aseguró que aproximadamente desde hace 15 días la bolsa de harina sube paulatinamente y «esto provoca incertidumbre en el sector», además sostuvo que se espera un año difícil por estos incrementos que se producen en los productos para panificados.

«Hace aproximadamente 15 días que la harina viene subiendo en forma paulatina. Se va incrementando de a 10 pesos pero eso va sumando, por lo que está por superar los 50 pesos por cada bolsa», comentó López.

El referente del sector sostuvo que «la bolsa de 50 kilos que se adquiría antes está por desaparecer, porque hay una ley de nacional que a partir de fin de año dejaban de existir, ahora solo se va a poder conseguir las de 25 kilos, esas hace unos 15 días estaban a 600 pesos, el día sábado llegó 650 pesos la bolsa y el lunes volvió a tener un pequeño incremento».

Ante esta situación López aseguró que «estos aumentos progresivos nos crean una incertidumbre, y el panadero no sabe qué hacer, si aumentar o no el pan».

Contó que «el principal problema es por los grandes exportadores que compraron el trigo y la harina y son los que están manejando el mercado, entonces aumentan de acuerdo a sus necesidades y esto hace que se espere un año difícil y complicado para los panaderos porque estamos en pleno verano y la harina está subiendo, y cuando llegue el invierno que se consume más van a seguir aprovechando y van a continuar aumentando, y esto es lo que preocupa al sector por lo que nos mantenemos en alerta».

Además señaló que «con estas medidas que toman, no nos va a quedar otra que aumentar el pan, y si bien en Formosa hay lugares que venden a 50 pesos el kilo, que es menos que lo que fijaron en el programa precios cuidados a nivel nacional, se va a tener que subir el precio porque a nosotros nos están aumentando como también todos los insumos que se necesitan para fabricar los productos panificados».

Asimismo aseveró que si bien «el Gobierno nacional propuesto que por 180 días queden congelados los precios, pero los grandes exportadores de harina y trigo ya compraron todo de forma anticipada por lo que son ellos los que manejan el mercado. Por lo que hay que rever la situación y proponerle al gobierno que frene de alguna manera».