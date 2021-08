Olivera recomendó informarse antes de comprar un terreno en la ciudad

Compartir

El concejal capitalino Fabián Olivera reclamó “un mayor control oficial en la venta de terrenos en la ciudad” porque “muchas veces las parcelas son ofrecidas irregularmente”, al tiempo que sugirió a los interesados que “se interioricen previamente de las condiciones legales de la propiedad para evitar ser estafados”.

“Todos los días, en las redes sociales aparecen ofrecimientos de terrenos en venta, bajo condiciones muy atractivas, pero después terminan siendo todo un problema porque las parcelas no tenían el correspondiente título, y la Municipalidad no autorizó la venta”, contextualizó el legislador de la UCR.

“Este no es un tema nuevo, pero no deja de repetirse”, advirtió Olivera, tras lo cual reclamó “un acuerdo entre las autoridades provinciales y municipales para ponerle punto final a este escenario, donde muchos inescrupulosos de aprovechan de la necesidad de la gente, y acuden a métodos que violan la ley, sólo para incrementar sus frondosos bolsillos; del otro lado quedan ciudadanos desesperados por recuperar sus acreencias, o con una casa levantada pero con los servicios básicos inexistentes”.

“Las autoridades tienen que ponerle el ojo a los ofrecimientos que privados efectúan en las redes, sancionando a quienes incumplen con las normas previstas para los casos autorizados, donde es el Municipio quien debe disponer la extensión de toda la estructura para que esos lugares puedan contar con energía eléctrica y agua potable, para poder ser vendidos”, añadió.

