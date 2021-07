Operativo fin de semana: la Policía detectó 14 fiestas privadas y sacó de las calles a conductores ebrios

Compartir

Linkedin Print

Como resultado del refuerzo preventivo del fin de semana, la Policía detectó 14 fiestas privadas, locales comerciales que vendían bebidas alcohólicas de madrugada, conductores en estado de ebriedad y motociclistas que jugaban carreras y realizaban maniobras de destreza en plena avenida, entre múltiples intervenciones por violaciones al protocolo sanitario.

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y según las políticas públicas de salud y seguridad, diagramas a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 para todo el territorio de la provincia, la Policía refuerza a través de guardias rotativas, cada fin de semana, la presencia de efectivos policiales para los distintos operativos de cuidado y protección debido al mayor movimientos de personas durante estos días.

Con el objetivo de hacer cumplir las medidas sanitarias con los protocolos dispuestos para cada actividad, la Policía detectó locales que vendían bebidas alcohólicas de madrugada en esta capital y en el interior provincial, solicitándose la colaboración de los inspectores de Bromatología Municipal para la clausura, en tanto que en el interior se confeccionaron las actuaciones contravencionales.

A pesar de las distintas campañas de concientización y el pedido de responsabilidad ciudadana, además de regir la circulación nocturna de personas no esenciales como así también las reuniones, se detectaron 14 fiestas privadas, varias de las estas en el interior como ser Riacho He He, San Martín Dos, Villafañe, El Colorado, con aglomeración de personas reunidas, sin la utilización del barbijo, ni distanciamiento.

Además hubo ingesta de bebidas alcohólicas, en algunos casos con la presencia de menores, conducta que constituye un riesgo para el esquema sanitario y demuestra un desinterés total de estas personas por la vida.

En lo que respecta al tránsito las acciones diagramadas desde el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, a través del Consejo Provincial de Seguridad Vial, la Policía de la Provincia de Formosa intensifica las tareas de prevención que ya se vienen ejecutando con el objetivo de consolidar la concientización y control del tránsito vehicular en todo el territorio provincial.

En este sentido se labraron más de 100 actas de Infracción a la Ley Nacional de Tránsito, 17 de ellas por detectarse conductores en estado de ebriedad, quienes arrojaron resultado positivo a la prueba de alcohotest, cinco de estos en el interior de la provincia.

Además el personal del Cuerpo de Tránsito Policial labró actas de infracción a motociclistas que ponían en riesgo la seguridad del tránsito, sus vidas y la de terceros con maniobras de destreza, ruidos molestos y en algunos casos picadas, cruzando semáforos en luz roja sobre la avenida Néstor Kirchner.

Durante las acciones preventivas desplegadas en el terreno, fueron aprehendidas personas que registraban pedidos de captura, comparendo, contraventores que ocasionaban desorden en estado de ebriedad y otras por violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho.

Todos los trabajos se realizan con el objetivo de evitar o detectar la presencia de conductores imprudentes o alcoholizados, exhortando a los formoseños a mostrar mayor conciencia social para cumplir con las medidas sanitarias y mantener el status sanitario en la provincia.

Compartir

Linkedin Print