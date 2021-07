Federico Olmedo continúa detenido y la familia pide su liberación porque “solo reclamaba poder trabajar”

Compartir

Linkedin Print

Este jueves se cumplirá un mes de la detención de Federico Olmedo (26), el joven que se encuentra alojado en la Comisaría Octava desde el 8 del mes pasado, un día después de haber participado de la manifestación llevada adelante por comerciantes frente a Casa de Gobierno, donde se generaron incidentes con funcionarios provinciales. La familia del mismo asegura que la detención es “injusta” porque “él no hizo nada malo, solamente estaba reclamando por su derecho a trabajar”.

Roberto Olmedo, padre del muchacho, habló con el Grupo de Medios TVO sobre la situación de su hijo y dejó en claro que “yo no busco ser mediático, y tampoco tengo nada que esconder. Somos una familia humilde que nunca robamos ni hicimos nada malo”.

“Mi hijo fue detenido por ir a la protesta de los comerciantes, él siempre trabajó en la cultura, tiene una banda de música, pero con la pandemia y las restricciones ya no pudo seguir su actividad. Él se fue a la manifestación por el sector cultural y también para apoyar al comercio y a aquellos que no pueden trabajar”, comenzó diciendo el hombre, agregando que “mi hijo se involucró con el reclamo, incluso colaboraba con la olla popular que se hacía para dar un plato de comida a aquellos que la estaban pasando mal por no abrir sus negocios”.

Al referirse a las denuncias que pesan sobre su hijo indicó: “está preso por dos denuncias, una del ministro Aníbal Gómez y otra del ministro Jorge Abel González por un video donde supuestamente hace apología del delito”.

“El abogado está trabajando incansablemente para que mi hijo salga en libertad, es el único que puede entrar a verlo debido al protocolo por la pandemia, tanto Federico como los otros detenidos no reciben visitas, solo los abogados pueden ingresar y tener contacto”, confesó.

Consultado por cómo va el proceso y si existen novedades, sostuvo que “ya se hizo la indagatoria de la segunda denuncia, es decir, la del ministro González. Hoy justamente tendrá indagatoria por la primera, salvo que la jueza Su Señoría Karina Paz ordene lo contrario, pero no lo creo”.

Seguidamente, Olmedo indicó que a su hijo “no le negaron la excarcelación” sino que pese al tiempo transcurrido “jamás respondieron a la presentación”.

Asimismo, reconoció que cree que la detención de Federico es “injusta” porque “se están violando los derechos constitucionales que es el derecho a protestar, a reclamar lo que corresponde dentro de la ley y que nos ampara la Constitución”.

“Una gran mentira”

Por otro lado, el hombre negó enfáticamente que su hijo haya sido “dealer” de un conocido empresario del sector gastronómico que también fue detenido durante las protestas, y aclaró que dicho empresario ya hizo las presentaciones legales por la “calumnia” que eso representa. “Niego esas afirmaciones, es una gran mentira, mi hijo desde hace años no tiene trabajo, él se dedicaba al sector de la cultura. Decían que él trabajó para ese empresario, pero eso es mentira, nunca lo hizo. De hecho, él tras salir de la cárcel denunció al medio que sacó la información donde los involucran como delivery de drogas, el empresario negó absolutamente todo”, dijo.

Posteriormente, el hombre lanzó que no entiende todo esto y “porqué en las redes algunos buscan ensuciar a Federico, la verdad es que somos una familia de trabajadores, no tenemos riquezas. Yo soy jubilado municipal, con mi señora ayudamos a nuestra economía vendiendo pollos los fines de semana, hacemos pastelitos, empanadas, etc”.

Gastos

En otro tramo de la entrevista, Olmedo dijo que la están pasando muy mal con lo que les sucede, no solo anímicamente sino también económicamente ya que no cuentan con dinero para poder ir a llevar cosas a la Comisaria para Federico y que por fortuna “hay mucha gente que nos colabora desinteresadamente”.

“Yo vivo en el barrio San Miguel y mi hijo está detenido en la Nueva Formosa, como no tengo vehículos me tengo que manejar en remis y eso me ocasiona gastos que, con la venta de pollo, de pastelitos o empanadas cubrimos más o menos, con mucho sacrificio y pasando muchas necesidades, porque sabemos que hoy en día el valor adquisitivo cayó muchísimo debido a la inflación que hay”, confesó el hombre.

“Estamos muy

mal como familia”

“Como familia la estamos pasando muy mal. Yo tengo mi mamá que va a cumplir 88 años, ella hace más de cinco años fue operada de una fractura de cadera, lastimosamente la operaron mal y casi no camina, apenas se mueve con el andador para ir a hacer sus necesidades fisiológicas al baño, ella todos los días llora por su nieto. Yo trato de contenerla dentro del dolor que tengo como papá y mi señora que también me ayuda mucho”, aseveró conmovido Olmedo.

Y continuó: “ella sabe lo que está pasando y sufre mucho, a veces quiere ir a verlo, pero le explico que por la pandemia no van a dejar verlo, los detenidos no pueden recibir visitas”.

“Estamos pasando una situación muy dolorosa. Yo estoy haciendo terapia psicológica una vez a la semana”, concluyó diciendo.

Compartir

Linkedin Print