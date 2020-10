Organización social se manifestó en la plaza San Martín

Compartir

Ayer en horas de la mañana, integrantes del Movimiento Independiente Justicia y Dignidad de Raúl Castells, se manifestaron en la plaza San Martín en el marco de una jornada nacional de protesta reclamando ayuda para el sector y la liberación de la prisión domiciliaria del líder piquetero que fue detenido en Sáenz Peña -Chaco- hace poco más de un mes, cuando se encontraba apoyando una protesta de trabajadores municipales que exigían mejoras salariales.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Ricardo Gutiérrez, coordinador del movimiento en Formosa, expresó que “es una jornada nacional de lucha a la cual adhiere Formosa, reclamamos al gobierno nacional y provincial ayuda ante la difícil situación que estamos atravesando”.

“En capital tenemos alrededor de 11 centros comunitarios, donde participan en cada uno de ellos alrededor de 100 chico; también alrededor de 173 mil formoseños cobraban el IFE y ahora eso se cortó con lo cual se agravará más la situación, en la provincia no tenemos trabajo porque la mayoría de las personas que están en la organización son trabajadores desocupados”, detalló.

Seguidamente indicó que buscan “visibilizar” la situación y que “tome conciencia el gobierno de la provincia, porque la gente la está pasando mal y necesitamos que nos ayuden incluyéndonos en los programas que sabemos el gobierno tiene. No nos gusta salir a marchar, pero la situación extrema nos lleva a visibilizar lo que nos está pasando”.

Asintió que por parte del Estado Provincial no reciben ningún tipo de ayuda y que “muchas veces fuimos a tratar de dialogar con el Ministro de la Comunidad, una vez nos dieron número de expediente pero jamás nos llamaron, no participamos de ningún programa porque seguramente no estamos alineados al PJ”, y reconoció que “desde Nación si recibimos algunos alimentos pero que no alcanzan porque cada vez son más los chicos que van a nuestros merenderos, incluso las personas grandes van a retirar el almuerzo porque lo necesitan al no tener trabajo”.

“En capital está muy difícil la situación, pero en el interior ocurre lo mismo, donde aparte de no tener comida e ir a tener que tomar la merienda a un determinado lugar se suma la problemática del agua; la gente ya no aguanta más, el dinero no alcanza para nada”, expuso el mismo.

“También nos concentramos para pedir la liberación de nuestro compañero Raúl Castells ya que creemos que arbitrariamente se encuentra preso, primero fue detenido por apoyar a unos compañeros de un corralón municipal en Chaco, fue detenido él y una persona más y ahora esta con prisión domiciliaria, pedimos su libertad absoluta “, agregó finalmente.