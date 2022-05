Organizaciones sociales se manifestaron ayer en Formosa y participaran de la «Marcha Federal»

Compartir

Las diferentes organizaciones sociales de Formosa, se concentraron ayer en una marcha y manifestación previo a la participación de “Marcha Federal” que durará 3 días y se dirige a Buenos Aires.

En la jornada de ayer martes, se dio el puntapié inicial para la marcha piquetera más importante que tendrá el gobierno de Alberto Fernández y que concentrará movimientos sociales de todo el país que se dirigen hacia la Casa Rosada. Varios de estos movimientos, presentes en Formosa, se manifestaron y realizaron un acto para exigirle varios puntos sociales al gobierno oficialista. “Estamos hablando de la generación de empleo y trabajo genuino”, manifestó Beatriz Galeano, referente de Barrios de Pie, al Grupo de Medios TVO.

“Vamos a concentrarnos con los compañeros y compañeras de la Unidad Piquetera y vamos a realizar un acto en el marco del inicio de esta Marcha Federal que va a durar tres días”, anticipó Galeano en la previa de la manifestación en la Plaza San Martín. En efecto los movimientos sociales se preparan para una marcha nacional similar a la que tuvo el gobierno de Carlos Menem hace 28 años.

Los puntos principales que motivan esta manifestación son trabajo digno y salarios contra el hambre y la pobreza. “Hay una situación de la realidad que nos demanda y exige a movilizarnos en las calles porque la situación económica se va profundizando en la crisis. La inflación va carcomiendo los ingresos de la población, amén que este Gobierno está largando este bono”, expresó la referente popular.

Galeano considera que “la ayuda que está dando el gobierno, no está alcanzando a cubrir la crisis que se está planteando porque obviamente la inflación no cesa y tampoco se está instrumentando una política económica para detenerla, por lo tanto nosotros decimos también que nuestra obligación ciudadana es salir a la calle a exigir y a demandar como siempre lo hemos hecho”.

Particularmente, una pequeña delegación del movimiento perteneciente a “Libres del Sur”, que contabiliza unos 350 miembros, partirá hacia la Capital Federal en representación de Formosa y se unirá con otros miembros de la provincia del Chaco. Los restantes manifestantes, se quedarán en sus respectivas localidades organizando asambleas y debates durante estas tres jornadas.

