Originarios cortaron la RN 86 en pedido de trabajo

Un grupo de originarios cortó la ruta nacional en reclamo de puestos de trabajo tras una fallida audiencia con las autoridades de la Defensoría del Pueblo y la falsa promesa de pensiones provinciales «No se porque les cuesta tanto incorporarnos a los municipios», expresó Adrián Palacios, uno de los manifestantes, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros hicimos el corte total por falta de respuestas del Gobierno y queremos que el Defensor del Pueblo cumpla con la promesa que hizo. Son 3 puntos que nosotros habíamos pedido e hicimos un encuentro con ellos y quedamos para otra reunión que no se cumplió. Es una lástima que no se tenga en cuenta a nuestro pueblo», agregó Palacios.

El punto principal que reclama este grupo de originarios es el de trabajo para los miembros de la comunidad. Plantean la creación de cooperativas que sean contratadas por los municipios de la zona y el reclamo ya data de hace tiempo.

«Estamos pidiendo trabajo y nos habían prometido que, si no había respuesta de trabajo, nos iban a solicitar una pensión provincial pero no pasó ninguna de las dos cosas. Hasta ahora no tenemos respuestas de ningún funcionario de los municipios», indicó el manifestante.

El corte realizado ayer sobre la Ruta Nacional N° 86 fue total y no se permitió el paso de ningún vehículo que no sean ambulancias o patrulleros, por lo que existió roces con los demás conductores. De hecho, un camión habría atravesado el mismo a toda velocidad y afortunadamente ninguna persona resultó lesionada.

«Por el momento nadie se acercó a hablar con nosotros para buscar una salida o una solución, seguimos a la espera. Los responsables de lo que pueda pasar acá son el gobierno, los intendentes y los que están en el poder, no nos echen la culpa a nosotros. No se porque les cuesta tanto incorporarnos a los municipios, es nuestro derecho el trabajo», sostuvo Palacios.

Por el momento los manifestantes no descartan seguir con la medida de fuerza hasta tanto tengan una respuesta por parte de las autoridades. Buscan que se concrete la incorporación a las municipalidades mediante cooperativas de trabajo.

«La municipalidad no nos responde simplemente pedimos para incorporarnos al municipio que nos baje la cooperativa directamente para trabajar tranquilamente y libres como tiene que ser. Si vamos al caso nosotros no somos de ningún partido político, estamos hace 40 años en democracia y es un hecho lamentable lo que está pasando», concluyó el hombre.