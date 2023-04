Allanaron viviendas en dos barrios de la ciudad buscando material pornográfico infantil

El juez Sergio Felipe Cañete y la fiscal Natalia Tafetani dirigieron esta mañana dos allanamientos en la ciudad de Formosa buscando evidencias de uso de pornografía infantil en internet, en el marco de un megaoperativo a nivel nacional denominado “Red Federal en Alerta II” que implicó 60 procedimientos simultáneos en 13 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las requisas en nuestra ciudad fueron realizadas a las 7 de la mañana en dos viviendas; una de ellas está ubicada en el barrio Colluccio donde intervino el juez Cañete, y la otra en el complejo habitacional República Argentina en el Circuito Cinco, donde el operativo estuvo dirigido por la fiscal Tafetani.

Los procedimientos finalizaron con el secuestro de abundante material digital (teléfonos celulares y pendrives) que por estas horas son peritados por especialistas de la Policía Científica de la provincia y verificarán su contenido, evaluándose con posterioridad posibles imputaciones. Hasta el momento la investigación no registra ningún acusado ni detenido.

De los allanamientos participaron policías del área Científica, del Departamento Informaciones, Destacamento de Desplazamiento Rápido y de la Unidad Regional 1, que conforman un grupo de trabajo conformado para este tipo de operativos.

Alerta II

Este megaoperativo de alcance nacional se inició merced a un trabajo conjunto que llevaron a cabo autoridades de la Embajada de EE.UU, el U.S. Departamento of Homeland Security de Estados unidos y el Ministerio Público Fiscal de CABA, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, que permitió el acceso al sistema de investigaciones estadounidense (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System) plataforma utilizada para combatir la explotación secual de niños, niñas y adolescentes, y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de los mismos.

La información generada por la ICACCOPS es clave para la detección de usuarios de redes que se encuentran asociados con material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en redes, en cuanto aporta pistas de investigación, identificando direcciones de protocolo de internet (IP) asociadas a este tipo de archivos, siendo dicha plataforma utilizada por miles de investigadores de todo el mundo con el objeto de brindar asistencia en este tipo de investigaciones.

En este contexto, a comienzos de año la doctora Daniela Dupuy, fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la CABA, remitió un oficio a la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, solicitando que en el marco del referido convenio, se procesa a utilizar el sistema de investigación que proporciona ICACCOPS, para verificar la existencia de eventuales usuarios de plataformas P2P, que en los últimos meses hayan puesto a disposición archivos de explotación sexual infantil en el territorio Argentino.

De estas pesquisas fueron individualizados los titulares y domicilios de conexión de los objetivos bajo estudio, realizando los agentes de la Unidad de Cibercrimen del CIJ una investigación preliminar en cada uno de los casos a fin de establecerla competencia jurisdiccional de cada uno de ellos.

A partir de ello se detectaron objetivos en 13 provincias junto a CABA: provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Salta, San Luis, Misiones, Jujuy, Mendoza, San Juan, Chaco y Formosa.

Fueron identificados 49 objetivos en distintas provincias del país (2 en Formosa) y otros 11 en CABA; información que fue elevada a las autoridades correspondientes.

Una vez derivados los casos a sus fiscalías correspondientes -en Formosa el punto de enlace es la fiscal Natalia Tafetani- las mismas ampliaron las investigaciones realizadas respecto de cada objetivo bajo estudio, incluyendo tareas de constatación de domicilios, pactándose luego como fecha de los allanamientos simultáneos la jornada de hoy a las 6 de la mañana.

En el caso de nuestra provincia tomó inmediata intervención en la investigación el juez de turno, el doctor Sergio Felipe Cañete, titular del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2 de la ciudad de Formosa. El delito que se investiga corresponde al artículo 128 del Código Penal Argentino, que hace alusión a la tenencia, producción, distribución y difusión de material pornográfico de menores de edad, estableciendo una pena que va de 3 a 6 años de prisión.