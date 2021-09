Ortiz: “Durante la gestión de Jofré se aplicaron muchas políticas de ordenamiento vehicular”

Compartir

El Director de Tránsito de la Municipalidad, Orlando Ortiz, visitó el piso de “Expres en Radio” donde valoró los avances en materia de tránsito en la ciudad y reconoció que “aún falta aprender, por eso estamos para que la gente tome conciencia de la importancia de las normas y las respete, tenemos que seguir trabajando, en esta gestión del intendente Jofré se han aplicado muchas políticas de ordenamiento vehicular, entre esas el SEM que trajo muchas soluciones sobre todo en el microcentro”.

Comenzó hablando del trabajo que realizan en la dirección, ubicada en Rivadavia y Pringles, donde tras una pausa por la pandemia, ya comenzaron a emitirse nuevamente las Licencias de Conducir. “En esta nueva normalidad nos estamos poniendo al día con la gente que está sacando su turno que se dan en forma online, la gente tiene disponible para hacer su Licencia de Conducir tanto renovarla como hacerla por primera vez donde debe hacer el curso teórico práctico”, dijo.

Asimismo explicó que “estamos entregando unos 150 turnos por día entre mañana y tarde porque tenemos mucha demanda de licencias, después tenemos el Centro Cívico N°1 que también tiene una demanda alta, tenemos casi 100 turnos por día”.

Recordó que para la obtención de la Licencia, “consta de dos partes, si aprueban la parte teórica pasan a la parte práctica. Los interesados deben tener en cuenta que no le exigimos un vehículo propio, evaluamos la idoneidad de la persona, si sabe conducir, en la parte teórica tenemos una charla de más o menos una hora que es vía zoom y después está la parte práctica”.

Resaltó que la otorgación de la licencia que ahora es nacional, “tiene una jerarquía mucho más alta, somos el único municipio de la provincia que tiene estas licencias, prácticamente todo el país ya las tiene”.

“Una licencia general que es la BA, para motocicletas y autos está 1.840 pesos y dura cinco años, después van variando los montos de acuerdo a las categorías de licencias: hay licencia profesional, licencia solo para motos, para autos, para maquinaria especial, también depende de la edad de una persona, pasando los 50 años ya va mermando los años de acuerdo a la categoría, para motos está 900 pesos”, acotó.

Ortiz advirtió en ese sentido que “una persona que viene de otra provincia puede sacar acá su licencia y tiene validez a nivel nacional, aunque si esta persona tiene antecedentes penales salta en la base de datos y no pueden sacarla, eso antes no pasaba, sacaban sin problemas pero ahora tenemos cruzados los datos, el CENAT que es el certificado que pedimos, habilita o no a la gente para conducir, si tienen un antecedente en algún lugar del país”.

En otro tramo de la nota, Ortiz se refirió a la gran cantidad de siniestros viales que hay en la ciudad, donde infringen normas simples como cruzar semáforos en rojo o no poner los guiños antes de doblar. “Las reglas de tránsito, al menos básicas todos las sabemos, pero a veces la misma falta de educación y concientización de las personas hace que cometan esos errores, es una cuestión que no vamos a poder solucionar ya mismo, es una cuestión a largo plazo, en la charla teórica que se da para obtener la licencia hacemos mención más que nada a la idiosincrasia de Formosa, acá tenemos una situación particular en cuanto a las motocicletas”, expresó.

“Hace poco tuvimos una charla vía zoom con todos los técnicos, funcionarios de la parte de tránsito de todo el país y tocaron la situación de Formosa que es particular por la cantidad de motocicletas que existen acá, no obstante a eso es una ciudad a la cual también se la felicita por la estadística y cómo la gente utiliza el casco, siempre se destaca eso a nivel país”, valoró.

“En Formosa todavía nos falta aprender y para eso estamos, para que la gente tome conciencia de la importancia de las normas y las respete, tenemos que seguir trabajando, en esta gestión del intendente Jofré se han aplicado muchas políticas de ordenamiento

vehicular, entre esas el SEM que trajo muchas soluciones en el microcentro, se han incorporado mucho más personal de tránsito para seguir trabajando y tener un orden que es el ideal que queremos en nuestra ciudad”, señaló.

Ortiz se refirió también a la gran cantidad de motocicletas inscriptas en la ciudad. “Según el último registro que tenemos hay más de 150 mil motos y más de 100 mil autos, son los números que manejamos respecto al Registro del Automotor y Registro de Motocicletas. Los fines de semana creemos que en microcentro y la parte del paseo ferroviario, Costanera, tenemos mayor circulación vehicular, más de 20 mil vehículos transitan en la ciudad el fin de semana, y motocicletas el doble”.

Despejó dudas de los conductores y explicó que “la ley de tránsito marca varios ítems que son faltas graves, la gente se molesta mucho cuando se les saca la licencia, pero debe saber que se puede hacer eso, con solo no usar casco ya se puede sacar la licencia, si el acompañante no tiene o está mal abrochado también, la ley tipifica que se puede sacar lo mismo si no tienen seguro, RTO, si cruzan un semáforo en rojo, circular en contramano, eso es una parte muy esencial donde los controles se hacen y a la gente le molesta pero a veces uno opta por retener la licencia para que la gente subsane su infracción en vez de sacarle el vehículo.

Seguidamente contó cuál es la infracción más común en la ciudad. “La sanción más común es el mal estacionamiento en todo sentido, ya sean motocicletas o autos, es el gran problema que tenemos, creo que se debe también a una cuestión de infraestructura en la ciudad donde tenemos todo muy concentrado en el microcentro”, reconoció.

Al referirse a trabajos de gran importancia, subrayó la intervención de la Dirección sobre la avenida Ribereña donde han ocurrido muchos siniestros viales fatales. “Hicimos muchas intervenciones en cuanto a evitar accidentes más que nada graves, a lo mejor suceden pero no tan graves como antes, un ejemplo que siempre explico es la Ribereña que cuando asumimos el primer foco lo pusimos ahí porque teníamos mucha cantidad de accidentes fatales, con la gestión se ha intervenido y lo primero que buscamos es una solución rápida, es factible la colocación de reductores de velocidad que han bajado el porcentaje casi al 100%, desde que se colocaron no tuvimos más muertes, ahora estamos interviniendo de nuevo, tuvimos la problemática de que se desajustaron los lomos de burro por el calor y ahora estamos interviniendo con una meseta nuevamente colocándolos”, destacó.

Para finalizar, destacó que Formosa va creciendo en materia de cultura vial, pero reconoció que se debe seguir trabajando al respecto. “Esto es un proceso, Formosa es una provincia joven, tenemos que ir mejorando como sociedad, ir aprendiendo, somos una ciudad joven que va creciendo y creo que lo estamos haciendo a pasos agigantados, ha crecido de manera impresionante, a veces nos cuesta intervenir en todos los lugares porque se ha agrandado el ejido municipal, nos trajo un problema eso porque con los mismos equipamientos debemos intervenir en todos lados, lo mismo nos pasa en el área de tránsito, hay lugares que tenemos que intervenir y gracias al equipamiento de motos que tenemos hoy podemos hacerlo en lugares donde antes nos costaba, por ejemplo Villa del Carmen, Lote 111 que son lugares tremendos, ahora por suerte tenemos esa posibilidad, es un proceso, creo que la sociedad va cambiando, nos falta mucho por recorrer y aprender, pero estamos para esto, siempre pedimos a la sociedad misma que colabore, no es cuestión solo del municipio de mejorar, cada uno debe aportar su granito de arena para mejorar las cuestiones de tránsito”, culminó.

