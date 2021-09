Formosa presenta un descenso marcado de casos hace ocho semanas consecutivas

Compartir

Linkedin Print

Ayer al mediodía, durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, la directora de Epidemiología de la provincia, Claudia Rodríguez, brindó el informe epidemiológico de la semana 35, que concluyó el sábado pasado.

En primera instancia, indicó que en los últimos siete días hubo 491 casos nuevos y 20 fallecimientos, lo que denota “un descenso marcado en la cantidad de casos positivos semanalmente”; y que, hasta la fecha, se confirmaron 63.013 casos positivos de coronavirus en toda la provincia y 1183 personas fallecidas.

En cuanto al promedio de testeos hechos en esta semana fue de 5516, el índice de positividad, es decir, la cantidad de hisopados positivos con respecto al total de hisopados realizados, fue del 1,3%; y la tasa de positividad, es de 9846 casos positivos cada 100 mil habitantes.

“Vemos que sigue también en baja este índice, que lo veníamos observando desde la semana 27, o sea que hace ocho semanas consecutivas estamos en descenso teniendo en cuenta que estamos en época invernal donde es habitual esperar una cantidad de casos de enfermedades infecciosas respiratorias, esto nos está indicando la tendencia en baja que tenemos de COVID en la provincia”, explicó la médica.

Respecto a la distribución geográfica de los diagnósticos hechos en estos últimos siete días, Rodríguez señaló que, en el interior hubo 262, en Formosa capital, 201; y en Clorinda, ocho.

“La Ciudad de Formosa tuvo su pico en la semana 21, a mediados de mayo, con 4852 casos, desde ahí hasta la fecha llevamos todas las semanas con un descenso marcado”, argumentó.

Y agregó: “Clorinda, que todo el año tuvo casos, algunos días de la semana no presentan, pero tiene una constante que fluctúa, igual está amesetado en un promedio de 10 casos por semana. Y el interior, que en la semana 27 se observa el descenso, llegó a esta semana con 262 casos en total”.

De todos ellos, 14 corresponden al Distrito Sanitario 1; 68 al DS 2; 70 al DS 3; 27 al DS 4; 16 al DS 5; 34 al DS 6; y 33, al DS 7.

“Si bien en el general de las localidades teníamos un descenso, en algunas habían aumentado donde teníamos que enfatizar la vigilancia, pero podemos decir que en esta semana epidemiológica no tenemos ninguna localidad con una situación epidemiológica complicada. De hecho, hay más localidades con casos no activos”, manifestó la funcionaria.

Y profundizó: “En el Distrito Sanitario 7, con respecto a la semana anterior, tuvimos un leve aumento, cuatro casos más, pero se debe a contactos estrechos a partir de dos casos positivos de Laishi. Lo mismo ocurrió en el Distrito Sanitario 4 a partir de un caso positivo y sus contactos estrechos”.

Fallecimientos

Por otro lado, Rodríguez se refirió a la situación de los decesos por coronavirus en la provincia, reiteró que son 1183 hasta la fecha y dijo que se sigue registrando el mayor porcentaje entre 50 y 70 años.

“Hacia los mayores de 70 y menores de 50, no encontramos en esta semana una diferencia significativa estadísticamente como para decir que se representa uno mayor o menor en este extremo de la curva”, aclaró.

También continúan los hombres como el género más afectado con un porcentaje del 62,5% versus las mujeres con el 37,5%. La edad promedio, entonces, es de 61 años; la letalidad del 1,9% y la tasa de mortalidad de 185 fallecidos cada 100 mil habitantes, es decir, aumentó cuatro puntos respecto a la semana anterior.

En Formosa, Clorinda e interior, el mayor porcentaje está entre 50 y 70 años; y discriminadamente en el interior sigue siendo mayoritario en los grupos de 70, mientras que en Formosa y Clorinda, predomina en menores de 50.

Por último, en la Ciudad de Formosa, la funcionaria remarcó que no se observó una diferencia geográfica respecto a los siete días anteriores, con la misma cantidad de barrios afectados.

“El República Argentina esta semana tuvo un poco más de casos que las semanas anteriores pero dentro de lo esperado para la situación epidemiológica de la provincia”, destacó.

Es así que, lidera la cantidad de casos positivos acumulados el barrio San Francisco, le sigue el República Argentina, luego el Centro, la Nueva Formosa y el Mariano Moreno.

“Podemos decir que es una semana epidemiológica muy buena donde sigue la baja”, concluyó Rodríguez.

Compartir

Linkedin Print