Oscar Mediavilla opinó de Tini, Lali y Jimena Barón pero fue letal con Chano

El jurado de Cantando opinó sobre las grandes figuras de la música en La previa del Cantando.

La opinión sin filtros de Oscar Mediavilla es de las más esperadas por los participantes de Cantando 2020, ya que habla desde su conocimiento como artista y exitoso productor musical. Y si al momento de dar una devolución a los famosos en el reality va a fondo, mucho más cuando tiene que analizar a las estrellas consagradas.

Por empezar, el marido de Patricia Sosa fue demoledor con Julieta Venegas, en una nota con La previa del Cantando (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine): “Julieta Venegas no es una persona que me guste mucho como canta. Es una artista que tiene un éxito increíble en Latinoamérica porque tiene hermosísimas canciones y un gran productor, que es Cachorro López. ¿Si me gusta cómo canta? No, no le sobra nada. Está rodeada de un gran equipo y llega bien a la gente”.

De ahí en más, Mediavilla desmenuzó a los máximos talentos musicales argentinos: “Tini Stoessel canta bien, tiene empatía con los chicos. El repertorio está muy bien elegido, es un producto de Disney. Es una chica amabilísima, hermosísima persona”. En cuanto a Jimena Barón, comentó: “La conozco de chiquita porque trabajó con mi mujer en un montón de cosas que hicieron en televisión. Me saluda afectuosamente y ahora está en tono de femme fatal. Zafa, no es Pavarotti”.

Con Lali Espósito fue conciso: “Anda bien, es una artista que canta bien”. Más exigente, Oscar reflexionó sobre Natalia Oreiro: “No canta tan bien, pero defiende y vende muy bien lo que hace”, sentenció.

También evaluó a Axel: “Es un muy buen pibe, muy buen chico que canta bien”. La peor parte se la llevó Chano Moreno Charpentier: “Chano… no sé. Lo único que me enteré de Chano es que choca”.

Al final, Oscar Mediavilla halagó a Soledad Pastorutti: “Es una buena cantante, una buena artista, bien cuidada”.