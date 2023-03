Oscar Piris marcó su primer gol en la máxima categoría del Fútbol Argentino

Unión festejó ante Estudiantes en Santa Fe por los goles de Piris y Machuca. El cuadro de Munúa pudo sumar su primera victoria del campeonato, ante su gente y bajo el arbitraje de Pablo Echavarría.

La primera mitad tuvo al elenco platense con más opciones de gol, las más claras en los pies de Zuqui y de Más, quien no pudieron romper el cero con el que los equipos se marcharon al vestuario en Santa Fe pero al menos le dieron algo de emociona a la etapa inicial. Por su parte, el local, más preocupado en la salida que en la gestación, apenas pisó el área rival y la única chance encontró a un muy bien plantado Daniel Sappa, reemplazante de Andújar en el arco Pincha.

En el segundo tiempo, Unión marcó el primero de arranque, a los 8 minutos. Fue en un tiro de esquina que encontró una gran tapada de Sappa ante el cabezazo de Luciano Aued y cuyo rebote fue empujado por Oscar Piris casi sobre la línea para desatar la locura en el estadio.

La ampliación del marcador llegó a los 24 minutos, tras una gran acción individual de Imanol Machuca por izquierda en un contragolpe que encontró mal parada a la defensa Pincha. El mediocampista encaró de derecha a izquierda y desenvolvió un zurdazo bajo al primer palo que se coló contra el poste para el 2-0.

Fue el primer triunfo del cuadro santafesino que llegó a seis unidades y en la próxima visitará a Rosario Central. Por su parte, Estudiantes suma apenas cinco puntos y se ubica cerca del fondo de la tabla por lo que la continuidad de Abel Balbo pende de un hilo cuando quedan 15 días para el clásico platense.

MUNUA DESTACÓ

LO IMPORTANTE DE GANAR

El entrenador de Unión, Gustavo Munúa, acudió esta vez a la sala de conferencia de prensa, con la tranquilidad de dejar en el camino un inicio poco feliz en la Liga Profesional 2023.

Apenas tomó contacto con la prensa, admitió que «sabíamos que iba a ser un partido difícil por el rival, tienen muy buenos jugadores de mitad de cancha hacia adelante. Ellos filtraban buenas pelotas y podíamos llegar a sufrir. Jugamos un partido parejo, fuimos de menos a más, del nerviosismo que hay, en una semana atípica que atravesamos. Una entrega enorme de nuestros futbolistas. Más allá de pasajes buenos y otros entreverados, la entrega y determinación para dejarlo todo, con lo que representaba interpretar el partido. No caer, insistir y es lo que hizo el equipo».

Más adelante, apuntó: «Se necesitaba una victoria para trabajar con un poquito de tranquilidad. En este armado los más jóvenes van creciendo, con semanas atípicas, son obstáculos que tienen que saltar, más allá de que no nos guste, no es lo ideal, nos viene bien para interpretarlo de buena manera. En estas semanas que pasaron no éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Es un proceso normal, nos gustaría ganar siempre pero no se puede. Nos estamos reorganizando, llegaron jugadores hace muy poquito. Hay jugadores que tienen que dar un paso al frente, lo digo en el buen sentido. Está más que demostrado la unión, el compromiso, y las ganas de que la gente se vaya contenta a su casa. Quiero resaltar el empuje de la gente, como siempre alentó hasta el final, ayudó al equipo en momentos complicados. Llenó el campo y el equipo tenía ganas de regalarle una victoria».