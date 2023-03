Liga Nacional de Básquet: Instituto se quedó con el duelo de la ciudad de Córdoba

La Gloria derrotó 84-72 a Atenas en el Polideportivo Carlos Cerutti por la fecha 25 de la Liga Nacional. Mateo Chiarini fue el MVP del partido, con 20 de valoración y 14 puntos.

El juego arrancó con dominio visitante, Atenas estuvo errático y no pudo doblegar la defensa de Instituto. La Gloria cuando pudo corrió y cuando no movió la bola para terminar en tiros cómodos de tres puntos (3 de 3), para sacar diez de diferencia, 5 a 15, faltando 5.35 para finalizar los primeros diez. Tras el minuto pedido por el DT local, el juego bajó en intensidad, el calor puede haber sido un factor, y fue un poco más trabado. Los de Alta Córdoba se llevaron el primer parcial por 17 a 27.

Pasaron un poco más de tres minutos y el tanteador seguía sin moverse desde la finalización del tramo anterior. Ni Atenas, ni Instituto encontraban el aro. Por el momento el único beneficiado era el equipo visitante que mantenía su ventaja de 10 puntos. Cuando parecía que despertaba el equipo de Lucas Victoriano, se fue a 14, reaccionó el Griego y achicó la diferencia a 8 (25-33) restando 2.43. El envión del local se frenó, la Gloria recuperó un par de puntos y al descanso se fueron 28 a 42. Omar Cantón (11) y Nicolás Copello (8) eran los goleadores por cada equipo hasta ese momento.

El partido no tuvo variaciones, Instituto siguió marcando el ritmo del juego, cada vez que Atenas intentó una reacción, la visita le puso un freno. De haber estado un poco más certero, quizás el local hubiera achicado un poco más. En definitiva, había una ventaja clara pero la sensación era o que el Griego se ponía a tiro o que la Gloria lo liquidaba. Para destacar el momento de Federico Elías, clavó dos triples y un doble en momentos claves. Deion McClenton hizo su aporte por el local.

Y de la sensación pasamos a la realidad, Atenas se puso a cinco (57-62) en el inicio del último cuarto y el juego se puso lindo y emocionante. Llegó a ponerse a cuatro pero la jerarquía del líder de la Liga volvió a imponerse y con un par de triples y unos dobles con bonus le permitieron volver a la diferencia promedio de todo el juego y así cerrar mejor el juego a su favor. Fue un entretenido clásico que viajó para Alta Córdoba por 72 a 84.

Síntesis

Atenas 72:

Alejandro Konsztadt 3, Federico Mariani 13, Octavio Sarmiento 4, Fabian Jaimes 7, Omar Cantón 11 (FI), Deión McClenton 14, Javion Blake 5, Máximo Araujo 13, Matías Stanic 0, Maximo Lomello 0, Kozar 0, Erick Mecias 2. DT Alvaro Castiñeira.

Instituto 84:

Nicolas Copello 13, Mateo Chiarini 14, Luciano González 6, Nicolás Romano 7, Tayavek Gallizzi 14 (FI), Leandro Vildoza 10, Martín Fernández 8, Federico Elías 9, Bautista Lugarini 3, Fauto Moussa 0, Bruno Abratte 0, Josué Santillan 0. DT Lucas Victoriano.

Parciales: 1) 17-27 (17-27), 2) 28-42 (11-15), 3) 52-62 (24-20), 4) 72-84 (20-22).