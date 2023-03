Aduana frenó a pasajero que intentó ingresar 4.000 habanos

La Dirección General de Aduanas descubrió 4.650 cigarros tipo habano en el equipaje de un pasajero proveniente de Panamá, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se informó oficialmente.

El procedimiento fue realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza -donde se constató la presencia de 186 paquetes de 25 unidades cada uno en las valijas que el viajero traía consigo- y se dio a través del análisis anticipado de pasajeros, que emitió una alerta al detectar que el pasajero ingresaba al país con una elevada cantidad de valijas.

A partir de la implementación del nuevo sistema de información anticipada la Aduana analiza determinadas variables y perfiles de pasajeros frecuentes, lo que permite prever la llegada de pasajeros con características que ameritan controles exhaustivos, dando como resultado este hallazgo, informó el organismo.

El pasajero había realizado cinco viajes al exterior en un semestre, todos al mismo destino y siempre salió sin familia o acompañantes; además, no tenía un trabajo declarado ni ingresos importantes y egresó del país con una valija y volvió con cuatro.

Asimismo, indicaron que la mercadería no fue declarada por el hombre al momento de ingresar al país, pero fue descubierta a través del control no intrusivo del escáner aduanero. Estimaron que su valor total asciende a US$ 23.250. La mercadería supera ampliamente la franquicia de US$ 500 para ingresos por vía aérea, por lo cual debería haber sido declarada ante la consulta del aduanero.

Por la cantidad y variedad de la misma se presume que fue traída con fines de comercialización, con lo cual su ingreso por el régimen de equipaje está, en efecto, prohibido.

