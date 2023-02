Osvaldo Zárate aseveró que: «El Gobierno quiere que la salud privada colapse»

Tras la nueva suspensión del servicio a los afiliados de IASEP por parte de la Asociación de Clínicas y Sanatorios – ACLISA-, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Osvaldo Zárate se expresó a través de sus redes sociales y apuntó que la situación responde al objetivo del Gobierno para que «la salud privada colapse».

Cabe decir que la asociación que nuclea a clínicas y sanatorios tomó esta determinación dada la falta de respuestas de IASEP ante los reiterados pedidos por la «urgente» y «necesaria» recomposición de valores prestacionales.

«Los continuos problemas que tiene el IASEP con las prestadoras tienen un fin muy bien determinado: fundir a la salud privada, clínicas y sanatorios, para que todo sea a través de lo público», cuestionó el legislador al referirse a este nuevo conflicto que afecta directamente a los estatales formoseños.

Expresó seguidamente que «al gobierno de Insfrán no le interesa el desarrollo del sector privado y la principal obra social del Estado paga miseria a los prestadores, teniendo un presupuesto millonario» y aclaró que es «mentira» que no tienen fondos para enfrentar el gasto que demandan los afiliados «simplemente no les importa qué pasa con las entidades privadas de salud».

«Porqué las cirugías y prestaciones que realiza el Hospital de Alta Complejidad tienen módulos distintos de pagos que son superiores a clínicas y sanatorios privados?… eso claramente debe ser corregido para mejorar la calidad en la prestación por fuera de lo público. No se puede desarrollar una salud provincial sustentable si se busca destruir a los prestadores privados, tienen que convivir ambos, a sabiendas de la escasa cantidad de profesionales de la salud», aseveró.

A continuación, detalló Zárate que para este año se previó el presupuesto provincia recursos por casi 12 mil millones de pesos, de manera tal que «no tendríamos que tener estos inconvenientes».

«La solución pasa por un sinceramiento de las tarifas que paga la obra social y las facturaciones de los privados, acercarse a las otras obras sociales que funcionan en el país y que tienen cobertura en Formosa», dijo.

No buscar atajos

«En definitiva -cerró diciendo- para lograr un buen servicio debemos pagar lo que corresponde y no buscar atajos o parches coyunturales que terminan siempre en conflictos que afectan al empleado público».