Osvaldo Zárate habló de la unión de JxC en Formosa: «Vamos a trabajar todos juntos»

Este fin de semana estuvo en Expres en Radio el diputado provincial de la Unión Cívica Radical Osvaldo Zárate, quien hizo un análisis de los resultados de las PASO, del plan de gobierno que propone Javier Milei (el candidato a presidente más votado a nivel nacional) y manifestó que, Juntos por el Cambio estará unido para trabajar en el marco de los comicios de octubre porque “es la única salida, no existe otra”.

Falta de sesiones en la Cámara de Diputados de Formosa

Primero y antes de meterse a la cuestión meramente electoral, el radical se refirió a la falta de sesiones en la Legislatura, ya que el jueves pasado volvieron al recinto luego de tres meses de tener la Cámara en pausa. “Fue tremendo, nosotros hablamos con el PJ varias veces, ellos garantizan el quorum y si no lo hacen no se sesiona. Generalmente en época de elecciones se complica sesionar porque ellos, y nosotros también, tenemos candidatos, pero la responsabilidad del quorum no está de nuestro lado”, explicó.

Resultados de las PASO

A continuación, Zárate se refirió al resultado de las elecciones del 13 de agosto, y en particular a lo que pasó en Formosa, donde la “Libertad Avanza” que lleva como candidato a presidente a Javier Milei se posicionó como la segunda fuerza más votada, corriendo de esa manera al tercer lugar a Juntos por el Cambio. “Creo que fue un resultado no esperado, pero la diferencia que tenemos a nivel nacional es de margen de error, es mínima”, dijo.

Y siguió: “ahora nos queda la etapa de contarle a los argentinos acabadamente lo que queremos, Patricia Bullrich está trabajando muy fuerte en eso subsanado algunos problemas que pudimos haber tenido con el sector de Horacio Rodríguez Larreta, curando rápidamente las heridas; y seguro a partir de esta semana vamos a trabajar todos juntos por un objetivo en común para que ella sea presidenta, porque me parece que es la única persona que va a ordenar el país, la economía, la cuestión social, educación, salud, etc”.

“La Argentina más allá de un plan económico (que también hace falta) necesita un liderazgo y Patricia representa eso, porque tiene diputados, senadores, gobernadores, es decir, tiene equipo”, dejó en claro el radical.

“Estamos en el entrenamiento no en el partido, ahí perdimos por los porcentajes que son de público conocimiento y ahora empieza el partido”, lanzó al referirse a los resultados que dejó a Juntos por el Cambio como la tercera fuerza política, detrás del PJ y de la Libertad Avanza.

De la misma forma, al hablar del Justicialismo y de lo que sucedió a nivel nacional en las PASO, Zárate aseguró que cree que se van a ordenar “fue una gran cachetada para ellos, y acá en Formosa también perdieron votos que fueron para Paoltroni”.

En lo que respecta a la cuestión local, Zárate fue consultado si lo expresado anteriormente también significa trabajar con Fernando Carbajal, Gabriela Neme, etc. “Por supuesto que sí, Ricardo Buryaile estuvo hablando con Adrián Bogado, Gabriela Neme también habló con él el domingo después de los resultados. En estos días nos vamos a reunir, pero la cosa está bien, hay que dejar que uno mastique lo que pasó y luego trabajar juntos, no hay otra salida; sé que hay muchos desencuentros con algunos dirigentes quienes se expresan su enojo a través de las redes sociales, pero así funciona la democracia”, respondió.

Dirigentes

Por otro lado, el legislador radical confió que algún que otro dirigente puede ser que tenga una tendencia de trabajar con el equipo de la “Libertad Avanza” porque “todavía no digiere los respetados electorales”, pero “estoy convencido que la gran mayoría que votó a Larreta, a Fernando o a Gabi va a votar al espacio de Juntos por el Cambio”.

Y siguió: “obviamente hay mucha gente que esperaba otra cosa, nosotros cada vez que empezamos una campaña lo hacemos con muchas ganas, pensando que vamos a ganar y después toca un resultado que no nos gusta, pero el que está en política desde hace tiempo tiene que estar acostumbrado a chupar esos limones que no son ricos, pero que forman parte de la política, porque la gente es la que elige, no es el dirigente. Las PASO son un gran ordenador de los intereses de cada una de las candidaturas, y acá se ordenó”.

“La gente ya eligió y creo que ahora tenemos que trabajar todos juntos”, enfatizó.

Políticas de Javier Milei

Al hablar de lo que plantea Javier Milei en caso de llegar a la presidencia, se sinceró y confió que ahora queda explicar qué vamos a hacer con el país. “El formoseño que votó a Milei tiene que saber que si nos sacan la coparticipación no van a cobrar los jubilados provinciales, empleados públicos, docentes, el sector privado se va a desplomar, el sector público va a desaparecer, los gastronómicos se van a hundir y vamos a tener un éxodo de formoseños como nunca antes visto”, aseveró, dejando en claro que las promesas de Milei son las “verdades” del “falso profeta” porque “no se pueden ejecutar si no se tiene un gran acuerdo en el Congreso”.

En este sentido, Zárate se mostró preocupado por el discurso y las promesas de campaña de Milei porque “lo más grave es que lo dice como si fuera una verdad que nadie la puede contrastar”.

“Quiero la gente entienda qué son los fondos de coparticipación federal, primero que nada, es una Ley que fue realizada por todo el Congreso, lo que se buscaba con esto es que las desigualdades que tiene el país queden igualadas con la Ley, Milei plantea que se centralice todo esto y que la plata que generan las grandes provincias quede en las mismas. Esta ley corrige esas asimetrías, hay un acuerdo Federal que no se puede desanudar”, aseveró.

De la misma forma, en lo referente a la salud dijo: “yo les quiero contar a los formoseños que la mayoría en Formosa no tiene obra social, tiene el servicio público de salud, entonces qué va a pasar con esa gente, se va a morir; la ciudadanía tiene que saber lo que está votando”.

“Todas las propuestas son dañinas para el formoseño; Paoltroni -candidato de Milei- no puede sostener un debate con nosotros porque no entiende nada de cómo funciona el Estado, las instituciones del Estado, porque la República Argentina está compuesta por instituciones. Es verdad que es necesario un control sobre quien administra los bienes del Estado, acá no funciona eso porque no hay control, hay que ir contra eso, no patear la República, la Constitución y las Leyes”, sentenció finalmente.