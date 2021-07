Otro escándalo más de la JEP/UnaF: denuncian padrones truchos en la FAEN

Compartir

Desde diferentes agrupaciones y desde el ámbito de la UNaF apuntan al “C.P. Miguel Ángel Ferreyra, presidente de la Junta Electoral Permanente (JEP) de la Universidad Nacional de Formosa ( UNaF), que en complicidad con sus Vocales, Ing. Domingo Bogado y Prof. Patricia López, dieron curso a convalidar de manera fraudulenta los padrones de la Facultad Administración ,Economía y Negocios (FAEN)”.

Ello de cara a la elección de representantes del claustro estudiantil en el Consejo Superior y en el Consejo Directivo de la unidad académica.

Denuncias que “en comparación con el padrón original confeccionado por la unidad académica, en el que ha publicado la JEP se pueden advertir numerosos vicios y presenta irregularidades”.

“A modo de ejemplo el día de la exhibición de los padrones provisorios, no fueron publicados en el ámbito del rectorado y de la facultad, mandaron vía correo electrónica sin firma de procedencia y autoridad competente, sin sellos y folio en las hojas que rubrique que sea un documento oficial”.

Continúan diciendo que “además dicho padrón presenta una adulteración de casi 200 nombres puestos sospechosamente a estudiantes como electores que no están en condiciones de poder sufragar debido a que no tienen la regularidad correspondiente ,por lo que no pueden integrar siquiera el padrón como lo establece el artículo número 7: La Universidad confeccionará un padrón de estudiantes por Facultad y uno general de la Universidad. Para estar inscripto en ellos se requiere se requiere ser alumno regular de la Universidad al momento del llamado a elecciones ,habiendo aprobado por lo menos dos (2) materias en el último ciclo lectivo o dos (2) materias dentro de los doce meses anteriores a contar a partir de la fecha de la convocatoria electoral. Reglamento Electoral N° 0036/00 aprobado por el Consejo Superior”.

“Es así que en vez de haber de haber habido depuración en el padrón ,hubo inclusiones maliciosas y sospechosas, esto fue denunciado por los apoderados de la agrupación Línea Azul – FAEN Alfredo Santa Cruz, quien sospecha que hubo una muy mala fe por la Junta Electoral de la UNaF.

“Este hecho merece penalidad por la vulneración de los derechos de los estudiantes y la corrupción que están pergeñando los responsables de fiscalizar el proceso electoral, que debería ser democrático y transparente, no fraudulento y coartar el derecho de emitir su voto a los que realmente estén en condiciones”, dijeron,

“De manera categórica se exige la revisión de los padrones de electores de FAEN y la impugnación urgente porque carecen de toda veracidad”, finalizaron.

