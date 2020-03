Paciente internada en el HAC como caso sospechoso de coronavirus se encuentra compensada

Compartir

El Administrador General del Hospital de Alta Complejidad, el Dr. Marcelo Prochasko, el doctor Cristian Antunez responsable de terapia intensiva del nosocomio y el médico infectólogo Julián Bibolini brindaron una conferencia de prensa este sábado al mediodía para brindar información sobre una mujer que se encuentra internada en el hospital, proveniente de España, zona considerada “caliente” por la pandemia del coronavirus.

Se trata del primer caso que la provincia de Formosa debe tratar y por el cual se activó el protocolo diseñado por el Ministerio de Desarrollo Humano.

“Formosa viene articulando con los distintos sectores intervinientes, se trabaja con la Nación para que en toda la República se tomen las medidas estándares que se deben adoptar, evidentemente el hecho de que el protocolo se haya activado, demuestra que en Formosa estamos preparados para hacerle frente, con el conocimiento que tenemos de la pandemia” precisó el director del HAC.

Prochascko fue el encargado de confirmar que se trata de una mujer de 30 años de edad, que ingresó el día sábado al “país proveniente de España una zona considerada caliente con síntomas, por lo cual en el paso fronterizo se activó el protocolo correspondiente para tal fin”.

“La paciente fue trasladada con todas las medidas de precaución primero al hospital de Clorinda donde todo el personal de Salud, conforme el protocolo procedió a la contención y toma de distintas muestras para evaluar el caso”.

“Por la evolución de la paciente, en horas de la tarde con personal del SIPEC se decide el traslado a la ciudad de Formosa, precisamente al HAC, donde ingresó al servicio de terapia intensiva” detalló.

“Tratando de mantener la confidencialidad del acto médico, podemos confirmar que es una paciente médica que había viajado al exterior y que al presentarse en paso fronterizo con síntomas se activa el protocolo que se tiene para tal fin” dijo el director del HAC.

Antunez, jefe de terapia intensiva explicó que actualmente la mujer se encuentra “compensada, estable hemodinamicamente, no tuvo requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, una vez que se realizaron los controles iniciales, continúa su tratamiento en el servicio de terapia intensiva adultos, donde estamos realizando las medidas generales y tratamiento que corresponden”.

Sobre el diagnóstico de la paciente dijo que no existe aún con certeza, “sabemos que es una enfermedad viral de las vías aéreas superiores, pero para la confirmación vamos a esperar los resultados de las muestras que enviamos a Buenos Aires” al Instituto Malbrán.

“La paciente inició con un cuadro febril con unos días de evolución, incluso presentó fiebre hasta ayer a la tarde y actualmente se encuentra compensada” detalló.

Infectólogo

El infectologo Bibolini dijo que las muestras enviadas al Malbrán podrían tener resultados en tres días, dependiendo siempre de la cantidad de muestras que el Instituto haya recibido este fin de semana.

Sobre la paciente, dijo que actualmente se encuentra “internada en una habitación de terapia intensiva, en este caso se extreman las medidas”.

Reveló además que dos personas que estuvieron con ella, que no son pacientes, porque no presentan síntomas, pero que la fueron a buscar al aeropuerto y la llevaron hasta el puesto fronterizo de Falcón, deberán cumplir aislamiento domiciliario.

Pedido

Bibolini volvió a recomendar a las personas que presenten algún síntoma sospechoso que no deambulen por consultorios médicos, sino que llamen a la línea telefónica gratuita 107.

“A partir de ahí se evaluará si tiene algo similar, se direccionará al lugar más próximo que puede ser el centro UPAC o el hospital distrital 8 para su evaluación médica, para definir si será un caso sospechoso o no” explicó.

“Es un golpe fuerte, todos estamos ansiosos, es algo nuevo que apareció, no hay que entrar en pánico es lo que peor nos puede pasar, tenemos otras circunstancias que atender como el dengue, hay que seguir trabajando, con el pánico eso empeora. Pedimos a la ciudadanía su colaboración” insistió.

“Las personas que vuelvan de Europa, China, Corea del sur, Irán, Estados Unidos, quédense en su domicilio, avise al 107 que se encuentra ahí, y rápidamente podemos responder. Es imperativa la colaboración de la gente, el autoaislamiento en esta etapa” solicitó el médico.

“La persona que viene del exterior y tiene síntomas debe manifestarlo para que podamos activar el protocolo. Debe avisar a las autoridades, llamar al 107 para que concurramos con las medidas de bioseguridad necesarias” volvió a recalcar.