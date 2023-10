Padres de la EPEP N° 399 denuncian irregularidades dentro del establecimiento

Roxana, madre de un alumno de la escuela 399 del barrio Colluccio denunció diversas irregularidades que se dan dentro del establecimiento educativo y aseveró que no fueron escuchados por los directivos de la mencionada escuela. Contó que «son niños de 6 años y que son encerrados en el baño como castigo».

La mujer comenzó diciendo: «el jueves pasado hemos llevado adelante una reunión de padres para poder explicarles a las autoridades educativas lo que estaba sucediendo con los chicos porque lo que mas nos había preocupado era que dos compañeritos del salón de mi hijo fueron encerrados en el baño, lo peor es que estos niños tienen solo 6 años, la docente nos dijo que esta era una modalidad de ella y que no nos metiéramos en esto».

Y agregó «éramos casi 13 padres los que le estábamos contando a la directora la forma agresiva que ella tiene para enseñar porque nos duele mucho. La docente nos dice que entre los chicos hay un líder que es el que decide que se hagan las cosas o no, esto no puede ser así porque son niños de primer grado».

«A nosotros nos preocupa que haya niños que son encerrados en el baño y que son sacados afuera castigados. Mi hijo tiene miedo de ir a la escuela, esto es lo que él me manifestó. Muchas de las compañeritas de mi nene se han hecho sus necesidades encima porque no le deja ir al baño», indicó la madre.

Asimismo, indicó que «muchas veces los trata de burros a los niños y con otros términos agresivos y hace muchas otras cosas más. Los chicos viven asustados, nuestros hijos trabajan en el aula con ese miedo de que se los encierre en el baño».

Señaló también que ya han realizado la denuncia correspondiente en la comisaría, «hemos realizado una denuncia en la comisaria del barrio, no queríamos llegar a eso y le pedimos a la directora una reunión urgente, pero han minimizado el tema, nos dijeron que los chicos mienten y que ellos tienen un líder, son niños, como puede pasar eso».

«Los niños le tienen mucho miedo y se lo han dicho a la maestra en la cara. Lo que pedimos es ser escuchados, nada más que eso. No nos han dado ningún tipo de respuesta. Nos sentimos muy solos ante esta grave situación. Los niños no quieren ir a la escuela, lloran para no ir», cerró.