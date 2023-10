Docentes Autoconvocados salieron al cruce por los dichos de Celauro hacia el sector

El gremio Docentes Autonvocados a través de un parte de prensa le respondieron al intendente de la ciudad de Clorinda, Manuel Celauro quien expresó su opinión en duros términos sobre el reclamo salarial docente y el del sector de trabajadores judiciales. Agregaron que «no tenemos miedo en decir las cosas desde Autoconvocados y que es humano reclamar cuando el salario no alcanza».

«Con todo respeto a los docentes, inició el Intendente de Clorinda Manuel Celauro la más breve, concentrada y actualizada sarta de insultos, menosprecio, desprecio y condena a quienes pretenden ganar un salario acorde a los valores de la canasta básica. Valor que el propio gobierno nacional a través del Indec establece que debe ganar un trabajador para no ser pobre, expresó la Secretaria Gremial del Gremio de los Docentes Autoconvocados, para responder oficialmente desde esa organización a las expresiones que habrían sido vertidas el viernes 28/9. Si nos dicen que deberíamos ganar 250 mil ya en Julio, para no ser pobres, como pretenden contentarnos a los docentes cuando anuncian que el salario mínimo de septiembre llegará a 200 mil», manifestaron desde el gremio.

«Siempre se quejan», dice luego Celauro. Obviamente, indicó la secretaria gremial, es humano quejarse o reclamar cuando no nos alcanza el salario, cuando las deudas nos tapan, cuando dejamos de adquirir cosas, productos o damos de baja servicios porque está bajando la calidad de vida. Nos estamos empobreciendo. «No sé de qué se quejan, pero siempre se quejan», prosiguió. Acá debemos detenernos y contarle los precios de alimentos, servicios, ropa, medicamentos y otras para que vea lo que resulta de sumar esos costos y compare o coteje con los salarios. Estoy casi totalmente segura, dijo la docente, que sus gastos en estética superan un salario mínimo docente. Y resulta comprensible que no nos entienda. Vive una realidad muy alejada a nosotros. Nosotros buscamos precios en Puerto Elsa, el Mercadito Paraguayo, nos pasamos datos donde está más barato hoy la carne, los bolsones, soberanía alimentaria, etc.

«Y eso también hay que hablar y no hay que tener miedo en decir las cosas», claro hay que hablar de todo, no tenemos miedo en decir las cosas desde Autoconvocados. Hagamos temario establezcamos tiempo y hablemos. Cuanto le cuesta vivir, trabajar y ayudar al sostenimiento de su escuela a un docente. Cuanto se enferma un docente por no poder dar respuesta a múltiples situaciones que le explotan a diario en su aula. Cuanto le cuesta lograr que los o las funcionarios/as de educación les presten atención. Cuanto personal hay asignado a cada establecimiento. Cuanto de recursos para limpieza y papelería aporta el estado. Y podemos seguir. Hablemos.

Aula con aire acondicionado. Ni pantallas recuerdo de Caacupé teníamos nosotros dice en otro tramo el funcionario municipal. Aquí evidentemente debemos contarle que eso debería ser algo regular y generalizado. No es un lujo, se trata de las condiciones digna de labor que dice el art 14 bis de la Constitución Nacional todavía vigente. También que aún muchos establecimientos no tienen, incluso de Capital, el aire acondicionado. Conocemos también colegios que viene haciendo lotería para adquirir los equipos y después bono para la instalación. Sería muy difícil de explicar que después de transcurridos tantos años desde que él transitó la escuela todo siga igual; más aún de los años del modelo formoseño y que tengamos pantalla recuerdo de Caacupé.

«Aula con aire acondicionado, laboratorios, sala de informática, gratis», «Cuando dice eso el Intendente de Clorinda no queda claro si quiere que nos cobren algo a los alumnos y docentes. ¿Será porque todos estos funcionarios envían o enviaron sus hijos a escuelas privadas? ¿También algo para charlar, por qué no confían en su gestión y mandan a colegios privados a sus niños y jóvenes? Habría que recordarle que aún no ganó las elecciones Milei y la educación es un derecho y no un servicio. Parece, incluso, no pertenecer al Partido Justicialista y desconocer una de sus banderas como es la movilidad social. Y el derecho a querer mejorar nuestro nivel de vida».

Gratis para nuestros niños, comodidad para nuestros docentes, «sí Señor Celauro. Es obligación del estado garantizar esas condiciones de trabajo y de estudio. También debe ser gratis, por lo menos mientras se sostenga este modelo de estado vigente y que Ud., dice defender, aunque precisamente con estas palabras no lo hace»., indica el comunicado.

Y no valoran nada. No puede ser eso, permítanme ejercer como docente y solicitar a Manuel Celauro que defina valorar. Tal vez tampoco conozca cuanto valoramos los docentes todo, lo poco o mucho que disponemos, Las maravillas que hacemos todos los días e incluso cuando las autoridades nos visitan para que todo esté perfecto. Un error, seguramente, porque como vienen solo ese rato creen que esa es la escuela siempre. ¿Sabrá que una escuela de su localidad tenía los baños colapsados y debimos pedir al Ministerio que gestione desde Capital un equipo de camión atmosférico que se traslade porque la Ciudad de Clorinda no dispone?».

Asuman sus responsabilidades también, «siempre los docentes asumimos nuestras responsabilidades y gran parte también la de las autoridades, Así, por ejemplo, debe saber el sr Intendente que las escuelas, jardines y colegios con eventos varios se ocupan de juntar dinero para limpieza y carga del gas de esos equipos. Que con esos eventos se adquieren elementos de limpieza, se paga cocinera, o a alguien para que limpie, o tinta para la impresora, u hojas para certificados y puedo seguir», remarcaron.

Sector judicial

Al respecto y en solidaridad con el sector, los docentes manifestaron, «es que cuando las personas mejoran su calidad de vida no se quieren resignar a vivir peor. Según la derecha el peronismo les enseñó a los pobres otro modo de vida, generó consumo, salarios, derechos y aprendimos a protestar y querer más. Mire lo que venimos a enterarnos por Celauro, que eso estaría mal. Hay que mantenerse callados y no protestar como los empleados municipales de su municipio que no vieron reflejados en sus salarios lo que habría recaudado y estaría recaudando por el tránsito de camiones a Paraguay desde la Pandemia”.