Padres de un grupo de Scout solicitan ayuda para que los jóvenes participen de importante campamento

Padres del grupo scout San Francisco de Asís solicitaron en contacto con el Diario Formosa Expres solicitaron la ayuda de la ciudadanía para que los jóvenes puedan asistir a un campamento nacional llamado SOSNEADO, evento que se realiza cada 4 años.

Los padres indicaron que este grupo de jóvenes solo tienen esta oportunidad de asistir, ya que por la edad no podrían participar del próximo que se realice.

Contaron que habían acordado viajar con un grupo de otra provincia pero que a último momento les avisaron que no van a compartir el transporte con este grupo formoseño y aclararon que no van a poder juntar todo el dinero que se necesita para la fecha en que el campamento se realizará.

Indicaron “queremos pedir la colaboración de la sociedad con lo que puedan y quieran ayudarnos”.

Por último, expresaron “pedimos que nos ayuden a cumplir el sueño de este grupo de chicos. Si 10 mil personas colaboran con $100 llegamos”.

Por último, indicaron que el CBU es sosneado.alla.vamos (Natalia Romero).