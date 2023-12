Palacios sobre su nuevo rol en el municipio: «Tengo un equipo que tiene el compromiso con Pirané»

La flamante intendenta de Pirané, Jessica Palacios, conversó sobre los desafíos que enfrentará en su nuevo rol y expresó su preocupación por los anuncios recientes de reducción de fondos para provincias y municipios.

A pesar de ello, se mostró optimista y confiada en el liderazgo del gobernador Gildo Insfrán; y reconoció las expectativas del pueblo piranense en cuanto a más proyectos de infraestructura, al mismo tiempo que prometió “trabajar incansablemente” para cumplir con ellas.

“Estamos con incertidumbre desde el 19 de noviembre, esperando el 10 de diciembre para ver si todo lo que se nos dijo se iba a cumplir, hoy sabemos que sí. No sabíamos que tan rápido, pensamos que se iban a respetar las cuestiones legislativas, del Congreso”, indicó.

Y agregó: “Lo más triste es que es lo que nos dijeron que iban a hacer, así que realmente con incertidumbre, con temor, pidiendo al equipo que confíe en este proyecto que entiendan, que acompañen. Yo no estoy sola y eso me fortalece, porque tengo un equipo de fierro, que tiene el compromiso con Pirané y que lo vamos a ir trabajando”.

En ese sentido, la jefa comunal consideró que “lo que vamos a tener que hacer, aparte de abrazar, escuchar, contarle a la gente, tenemos que empezar a informar, contarle a la realidad porque la gente a veces nosotros les decíamos: miren que las palabras son muy lindas, pero ustedes saben lo que significa el no”.

“Yo expliqué claramente a cada piranense, a cada comunidad que nos acompaña, que cuando nosotros hablamos de educación, cuando nosotros acá en Formosa decimos que el chico que no estudia es porque no quiere, por más que nos digan cosas a nivel nacional, nosotros sabemos que acá es así y porque el Gobernador se ha encargado que esto sea así”, sostuvo.

En este punto, Palacios valoró que “el Gobernador nos va a acompañar, pero también nos ha dicho que va a ser despacio, que no va a ser de la forma en la que pensamos, porque la verdad que venimos del 2015, que todavía no nos pudimos recuperar”.

“Tengo incertidumbre, pero tengo mucha fe, mucha fortaleza de que nuestra conducción es clara y que el Gobernador va a saber acompañarnos”, expresó.

Y añadió: “En todo el proceso de lo que fue la transición nosotros no hemos tenido la suerte que otros colegas que han asumido habrán tenido. Nosotros estamos en una etapa de transición esta semana, por eso estamos siendo muy cautelosos en lo que informamos, porque tampoco queremos decir algo que no es”.

Por último, la primera intendenta de Pirané, pidió “al equipo que nos acompaña que sean claros, que entren a cada área”.

“Desde el invierno tendremos un panorama más real de lo que es la situación de Pirané, pero siempre con la esperanza, la fe y el compromiso del Gobernador de acompañarnos, que eso es lo que nos tiene a pie”, finalizó.