Palo Santo: nena se rompió el brazo y en el hospital le inmovilizaron con un cartón

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Gladis Díaz, madre de una niña de 9 años que el fin de semana se rompió el brazo y fue “mal atendida” en el nosocomio local denunció que para inmovilizarla utilizaron un cartón; además lamentó que tardaran tanto tiempo en dar respuestas pese a que la criatura lloraba del dolor y ni siquiera le pusieron un calmante. “Es una vergüenza lo que pasa en Palo Santo, no es la primera vez, siempre sucede, tenemos un hermoso hospital, pero la atención es mala y no hay profesionales competentes”, lanzó indignada la mujer.

Primero, al relatar lo ocurrido dijo: “el domingo a la tarde mi hija se rompió el brazo e inmediatamente la llevamos al hospital donde pasó más de una hora llorando de dolor y con el brazo colgando”.

“Mi hija estaba con una venda y tenía colgando el brazo. Me informaron que la iban a derivar a Pirané porque lo tenía quebrado, entonces les dije que para moverla tienen que inmovilizarle la extremidad, yo temía que se le salga el hueso con el movimiento de la ambulancia. Las enfermeras me miraron mal y luego una de ellas se fue a buscar un cartón, cuando volvió me pidió que ayude a encintarle, pero como mi nena lloraba del dolor les pregunté si le pusieron algún calmante, pero lo único que hicieron fue traer ibuprofeno que no es para ese dolor”, dijo.

Seguidamente, ante la desesperación de ver que la criatura estaba esperando ser derivada hace una hora, la madre golpeó la puerta del consultorio médico para pedir que hagan algo urgente, pero la respuesta no fue la que esperaba. “Le pregunté a la Doctora a qué hora piensan movilizarla porque el hueso está roto y a mi hija le duele mucho, ella me respondió que espere porque había muchos pacientes, ella no es la única y que tenga paciencia”, confió.

Tras esperar unos momentos más, la mujer y su hija fueron trasladas hasta el hospital de Pirané donde le sacaron el cartón y le colocaron un yeso de manera “provisoria” para luego enviarla hasta el Hospital de la Madre y el Niño. “En el Hospital de Pirané le pusieron el yeso que es permanente para que pueda llegar a Formosa sin que su brazo se mueva por el camino, una vez en Formosa nos atendieron muy bien y le pusieron el calmante”, siguió.

“Es una vergüenza”

“Si no le inmovilizábamos su brazo iba a pasar a mayores. Es una vergüenza que en un hospital te pongan un cartón, esas son prácticas que se hacen para llevar a la persona que sufrió el accidente hasta el nosocomio”, cuestionó Díaz.

Consultada por los profesionales que atendieron a la niña respondió: “eran enfermeras; lo que pasa es que acá todo se maneja por la política, la Directora del Hospital es presidenta del HCD, y pone a cualquiera que no tiene conocimiento a trabajar en el nosocomio”.

“Tenemos un hermoso hospital, pero esta vacío, no hay profesionales. Tenemos una semejante institución, pero es en vano”, continuó y añadió: “todos se quejan o suben sus críticas al estado de WhatsApp, pero nadie se anima a hacerlas públicas, esto tiene que parar, no puede ser que nos traten así”.

Finalmente respecto al estado de la criatura comentó que está bien, que le dieron el alta médica y “el 6 de junio tenemos turno otra vez para ver si se acomodó su huesito o tendrá que ir a cirugía”.