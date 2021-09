Pampita habló como nunca antes del dolor por la muerte de su hija y de su relación con Benjamín Vicuña

Compartir

En una charla a fondo con Ángel de Brito la modelo y conductora no dejó tema sin tocar: desde sus primeros años en el modelaje a cómo se lleva con Nicole Neumann y la China Suárez. Además, qué opina de ShowMatch 2021 y si se imagina Primera Dama.

Carolina Ardohain brindó una entrevista a fondo a Ángel de Brito en la que no quedó prácticamente ningún tema sin tocar. La modelo y conductora habló de su llegada de La Pampa a Buenos Aires, el origen de su nombre artístico, sus comienzos en el medio y su infancia. Además a dos días que se cumplieran nueve años de la partida de su hija Blanca habló de cómo transita el duelo que “es para siempre”, su presente con su gran familia ensamblada y la relación con Nicole Neumann y la China Suárez.

“Fue un año movido”, describió su 2021 quien también es jurado de La Academia a un mes y medio de convertirse en mamá de Ana. “El trabajo, los chicos, el reality donde vamos a mostrar la búsqueda del bebé, cómo crece la panza, cómo combino todas las cosas y termina con el nacimiento”. Entre tanto trabajo se sintió agradecida “tengo suerte de hacer lo que me gusta”, dijo y fue el pie ideal para remontarse a sus inicios.

“Trabajo desde los 16 que legué a Buenos Aires, no paré. Trabajé de distintas cosas, me gusta tener mi mundo aparte de mi pareja y es un ejemplo para mis hijos que me vean trabajar y que sepan que lo que hay en casa es producto de algo, de un esfuerzo”.

“Desde los cinco años hice baile. Salía de la escuela y me iba en colectivo con el rodete. Toda mi infancia era el ballet, mi sueño era estar en las tablas como bailarina del Colón. Vine a rendir y la idea de venir a Buenos Aires era para ese lado pero era muy sacrificado”.

“En la familia de mi papá tocaban el piano, intenté y no, era muy inquieta, no me quedaba sentada en el taburete y dijeron metámosla a ballet”

“Ni bien llegué acá empecé a hacer castings y no quedé varios años, no fue tan simple como imaginé, porque había otras chicas… no era muy alta. Mi vida cambió cuando hice la campaña de Jonh L. Cook y Pancho (Dotto) me descubrió y empecé con la televisión, era vendedora en esa marca, en el outlet en Martínez, después el local de niños en Florida y en Galerías Pacífico. Antes trabajé lavando copas e iba a los castings con la FilCar”.

“Lo conocí a Pancho y le dije que quería hacer televisión, quería un sueldo fijo, me mantenía sola y necesitaba un orden”.

“El Rayo fue un boom. Hice el casting, buscaban conductora pero me dijeron que no, porque tenía que ser un nombre fuerte, ‘no te conoce nadie’ me dijo Guebel y Pancho insistió y me pusieron como notera, hasta ese momento eran solo hombres los noteros”.

-”A la semana de El Rayo salí en la tapa de Gente en ‘las ondas del verano’ que era la que queríamos todas y fue espectacular. Ahí Gaby Cociffi (directora en ese momento de la revista) dijo ‘le vamos a poner Pampita para que haga la diferencia el nombre’. Era raro porque en La Pampa no me decían Pampita”. “Tengo una 500 tapas, todas guardadas. Era la morocha argentina, la chica del interior y lo que me sucedió en la vida, la gente me acompañó tanto en las cosas buenas como en las malas”.

“Mi papá: era cariñoso, trabajador, ocupado de su mamá. Cuando él murió, mi abuela paterna y mi mamá ocuparon su rol”

-”Mi mamá era muy trabajadora, con una vida muy sacrificada porque venía de una familia más humilde y me enseñó a ser feliz con poco. Yo siempre viví en las dos casas, un poco con ella y un poco con mis abuelos. Ella me enseñó a ser feliz con lo que había y no había grandes cosas, juguetes o cosas caras y me entretenía con todo, con la imaginación, por eso me gusta que mis hijos no tengan todo. Hay que enseñar que no todo es ya y al alcance de la mano, está bueno desear algo, esperar, la ilusión de querer algo y que llegue para un cumpleaños, para que las cosas tengan un significado y valor, y que puedan disfrutar con poco”. “Mi hermano Guillermo es el único que tengo acá y me ayudó mucho con la crianza de los chicos y coincidimos con el desamor y estar solteros y, en lugar de salir nos quedábamos viendo una serie”.

El recuerdo de Blanquita

“¿Cómo hicieron para salir adelante?”, preguntó el conductor y ella lo corrigió: “Cómo hacemos… es algo de siempre y no hay fórmula, es algo tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo, pero sino es muy difícil de explicarle a otro, y se usa mucho para titular y no me gusta, trato de no tirar mucho, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un video”.

Además, dijo que públicamente no le gusta hablar del tema y que cuando está en Chile le gusta ir al cementerio a homenajear a su hija. Ante la imposibilidad de viajar a Santiago, pensó qué podría hacer para conmemorarla el día que hubiera cumplido quince años y se le ocurrió hacer una plaza: “Quería un lindo recuerdo para los chicos, transformarlo en algo lindo, una donación y que sea tangible para los niños, no sabía a quién donarle la plaza y a una amiga a los dos días de que se lo conté fue a Pilar y vio a una monja chilena pidiendo que arreglaran la plaza y conseguimos un super juego que otra amiga conocía al distribuidor, y fue como una señal de que era eso lo que teníamos que hacer”.

Sus años en Chile con Vicuña

y su relación con la China Suárez

“Después de tener a Ana volví rápido a trabajar. Tiene que ver con que tuve que recuperar mi carrera cuando volví (de Chile) a la Argentina, fue una decisión de la que no me arrepiento, quise ese modelo de familia, dedicarme a ellos aunque seguía trabajando en cosas puntuales. Era movernos en bloque y cuando volví dije ‘ahora que tengo un lugar fijo, quiero un trabajo, un programa’. No pensaba en ese momento en si recuperaría mi lugar en el medio, lo transité con felicidad, no lo añoré, dijo con respecto al momento en que puso su carrera en pausa para acompañar al actor en sus proyectos.

“Las separaciones son dolorosas: la familia es muy importante para mí y el bienestar de todos. Siempre es una frustración cuando no funciona. El escándalo tiene que ver con el ser público y yo expongo bastante mi vida con las parejas y cuando te separás también se comentan las malas. Ahora me acostumbré y los últimos años fui muy libre con lo que decidí y arriesgué, di todo”.

“Con Benjamín tenemos buena relación. Criar a los chicos te hace priorizarlos, desde el principio, ellos tienen que ser lo único importante, a veces me cansa que me pregunten de él porque no son mis temas. ¿Si trabajaría con él? No se me ocurre, no sé. Siempre la familia fue lo mas importante”.

“Con la China tengo buena relación y le tengo mucho afecto a los hijos de Benja que van a ser siempre los hermanos de mis hijos”.

“No tengo nada que perdonarles (a la China y Vicuña), la vida es como tiene que ser y les deseo lo mejor a todas mis ex parejas”

Un juego llamado ShowMatch

-”Fue una puerta muy buena. Fui por un día a reemplazar a Moria (que estaba detenida en Paraguay) y me terminé quedando. Después se presentó lo de Kuarzo que me daban lo que quisiera para un programa y dije que quería trabajar con mis amigas y vamos cinco años de Pampita Online”.

-”El primer año de ShowMacth no entendía el juego porque en persona eran amorosos mis compañeros del jurado y veía la tele y decía ‘pero si es la misma gente’. Me lo tomaba en serio hasta que entendí que es un juego que se juega acá y salimos y está todo bien”.

“Este es el año mas austero, remando el rating, que hay que ir a Don Torcuato, que no se sabe si salimos en vivo. Nos pusimos al hombro el programa, remando todos para el mismo lado (el jurado) y eso nos unió”.

