Néstor García, a un paso de ser el sucesor de Hernández en la Selección

Compartir

Linkedin Print

Como faltan detalles, la integración del cuerpo técnico, por ejemplo, la Confederación Argentina de Básquetbol no puede confirmarlo oficialmente. Pero está todo dado para que el “Che” sea el próximo DT.

Si bien todavía no se hizo oficial a través de la Confederación Argentina (CAB), es un hecho que el bahiense Néstor “Che” García será el nuevo entrenador del seleccionado argentino masculino de básquetbol.

Tras la conclusión del prolongado (y muy exitoso, por cierto) del vínculo entre la Confederación y Sergio Hernández -formalmente ocurrido la semana pasada-, empezó la danza de nombres para sucederlo.

Y aparecieron varios candidatos sobre la mesa. Entre ellos, siempre estuvo considerado el “Che”, quien tiene antecedentes en el seleccionado, ya que actuó como head coach en el Sudamericano de 2012, en Resistencia (Chaco), y había sido asistente en el Preolímpico de las Américas de Mar del Plata 2011. En ambas ocasiones, Argetina se quedó con el título.

También fue entrenador principal de los seleccionados de Uruguay, Venezuela y República Dominicana.

El carismático entrenador, de 56 años, posee una dilatada trayectoria en clubes, no solo de la Liga Nacional, sino de numerosos destinos: Puerto Rico, España, Venezuela, Arabia Saudita, Uruguay, México y Brasil.

En Mar del Plata es idolatrado por la zona de Garay y Santiago del Estero. Dirigió al “milrayitas” durante cinco temporadas, y la cúspide de ese romance con la gente llegó en 1993/94, con el título en la Liga Nacional. García también se coronó campeón con San Lorenzo de Almagro en la competencia doméstica, y suma otros títulos en Venezuela (Trotamundos de Carabobo y Marinos de Anzoátegui) y Uruguay (Biguá).

El primer compromiso para esta nueva Selección bajo la conducción del “Che” será la ventana FIBA de noviembre, clasificatoria para el Mundial 2023, a celebrarse en la sede conjunta de Filipinas, Japón e Indonesia.

Prigioni también se ilusiona

El otro candidato es Prigioni, quien viene de ser uno de los asistentes del Oveja Hernández en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Más allá de que el trabajo del entrenador de la selección es part time, lo cierto es que su labor como asistente técnico en la NBA con Minnesota Timberwolves puede presentar una traba. Es que la temporada de la liga estadounidense comienza en octubre y el primer compromiso de Argentina es en noviembre, en lo que será la primera ventana del Clasificatorio el Mundial de Filipinas-Japón-Indonesia de 2023.

Compartir

Linkedin Print