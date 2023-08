Pampita habló de sus parejas anteriores e hizo una confesión: «Revisé muchos celulares»

Carolina Pampita Ardohain se muestra cada vez más divertida, simpática y sincera en las notas que da, donde habla de su vida privada y también hace un recorrido por el largo camino artístico que llevó adelante.

En esta oportunidad, la modelo visitó Poco correctos, el programa que conducen su excompañero del Hotel de los Famosos, el Chino Leunis junto con el Pollo Álvarez por la pantalla de ElTrece. En un momento de la nota, le preguntaron por sus relaciones anteriores antes de estar en pareja con Roberto García Moritán, padre de su hija menor, Anita. Y ella lanzó una fuerte afirmación al aire que dejó sorprendidos a todos en el estudio.

“¿Alguna vez revisaste un celular?”, le preguntó Estefi Berardi que es panelista del ciclo, a lo que Carolina no dudó con su respuesta. “Muchos celulares los revisé”, sostuvo. Aunque luego justificó su accionar: “Ya si llegaste a revisar es porque antes ya había algo sospechoso. Las mujeres tenemos una intuición para esas cosas, como un sexto sentido”.

Además, en otro momento de la entrevista, la conductora recordó su época de soltera y contó cómo hacía para conocer a los hombres. “¿Te pasó que alguien te pidiera una foto medio subida de tono?”, insistió Berardi quien quería conocer más a Pampita. Y ella aclaró: “No, pero sí me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram, gente a la que no conozco”. Luego agregó: “Parece que se usa mandarlas como carta de presentación. Hoy, es otra la libertad y está todo el mundo más expresivo”.

El Pollo Álvarez, por su parte, le consultó a Ardohain si la “encaraban mucho por Instagram cuando estaba sola. “Sí, todo empezaba por Instagram”, admitió ella. Y luego todos quisieron saber cuál era el rubro que más le escribía a Pampita, por ejemplo, empresarios o deportistas. “Fue todo hace mucho tiempo. Eran de todos los rubros. Aunque por ejemplo, botinera no fui nunca. Ni siquiera tomé un café con algún futbolista”, concluyó Carolina en la charla con el programa que debutó el pasado lunes.

También, en otro momento de la charla, Pampita abrió su corazón y reveló la felicidad que le causa haberse enamorado de su actual marido, con quien tiene a su hija Ana y el pedido especial que hizo antes de conocerlo.

“Ay, lo amo con locura. Fue una alegría en mi vida conocerlo. Lo esperé, lo busqué, lo desee, se lo pedí a Dios, a mi hija que está en el cielo, a todos. Quería este amor, quería esta calidad de amor”, confesó visiblemente conmovida. Luego, agregó detalles de cómo fue el comienzo de su relación con Roberto.

“Yo sé que fuimos muy rápido y que la propuesta de casamiento también lo fue. Pero ya cuando estás en una edad que ya sos grande, ya sabés lo que querés, ya reconocés rápido que la otra persona tiene tus mismos valores, tus mismas ganas de construir, no había muchas dudas”, agregó al referirse a los inicios de su amor con el padre de su hija. “Nosotros nos conocimos y no nos pudimos separar más. Ya los días que a él le tocaban sus hijos o los días que yo tenía los míos ¡hablábamos por teléfono hasta las 3 de la mañana!”, detalló.

