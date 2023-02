Pampita y Benjamín Vicuña se cruzaron en una insólita circunstancia y rescataron a una mujer que se desmayó en la calle

La tarde del jueves no fue una más en las cercanías de la TV Pública, donde un escenario dramático no pasó a mayores gracias a la intervención de Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña. En pleno Barrio Parque, se desvaneció una mujer que quedó tirada sobre la vereda, en un episodio que pudo ser aún peor de no ser por el destino que puso a la modelo y conductora en el mismo camino que la transeúnte.

Juan Etchegoyen fue quien relató el episodio con final feliz, donde una mujer quedó tendida en la vereda de la avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Por suerte para la mujer, Carolina Ardohain transitaba con su camioneta por la zona y, ante semejante panorama, no dudó en bajar a ayudarla.

El periodista detalló la oportuna intervención de la modelo para socorrer a la víctima: “Ella observó que la persona estaba desmayada y llamó, tomó su celular, llamó al SAME y pidió que manden una ambulancia”. Lo llamativo del relato fueron las coincidencias que recrearon una escena digna de una novela: » En ese contexto apareció una bicicleta sobre la calle y se detiene ¿saben de quién estoy hablando? de Benjamín Vicuña”.

El actor chileno transitaba en bicicleta cuando se topó con una situación dramática en la que vio involucrada a la mamá de sus tres hijos y frenó de inmediato. Luego de que su ex pareja le comentara lo sucedido, fue Vicuña quien se comunicó con la ambulancia para asistir a la mujer.

“Llegó al rato la ambulancia y atendieron a esta persona. Apareció el novio de la chica y le advierte a los médicos que su pareja sufre de ataques de pánico, y se la llevaron al Hospital Fernández” detalló Etchegoyen. La pareja de la víctima contó que la mujer habría recibido una noticia que decantó en su desvanecimiento. Entre tantas malas, sin dudas, la buena fue la aparición de Pampita en el momento y el lugar indicado.

