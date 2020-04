Paolo Quinteros: «No me hago ilusiones, va a pasar mucho para poder vencer a esta epidemia»

Compartir

Paolo Quinteros, escolta de Regatas (C), habló en UCU Radio desde su casa en Corrientes, donde está haciendo su cuarentena, y contó los detalles de su presente, mientras entrena, y espera para su regreso a la competencia. El entrerriano afirmó que esta situación le da fuerzas para seguir jugando.

«Estoy tratando de llevar la situación de la mejor manera, no es fácil no estamos acostumbrados a estar encerrados y sin poder salir. Hay que buscarle la vuelta para poder estar lo más tranquilos posibles».

«Estamos haciendo ejercicios para mantener el físico, no es fácil en un departamento poder hacer todo lo que uno hace en una cancha cuando entrena, pero se hace lo que se puede».

«Trato de no pensar mucho en el futuro y no esperanzarme en nada. Trato de vivir el día a día con lo que va sucediendo sobre todo en nuestro país. No me hago ilusiones, se que esto no va a pasar de un día para el otro y que va a pasar mucho para poder vencer a esta epidemia. No hay que tomar decisiones apresuradas porque se hacharía por la borda todo lo que se está haciendo hoy. Se aproximaba lo más lindo de la competencia, que son los Playoffs, pero es lo que toca y hay que vivirlo como tal».

Sobre el regreso de La Liga, aclaró: «Lo ideal es esperar y ver como va transcurriendo el tiempo, pero no apresurar los tiempos».

Respecto a Regatas en La Liga, dijo: «Después de las fiestas, Regatas empezó con el pie derecho. Tuvimos otras energías y otras ganas, pero con el correr del tiempo volvimos a caer en los baches que tuvimos cuando comenzó La Liga, aparecieron los fantasmas y las dudas de nuevo. No encontramos la filosofía de juego y perdimos partidos importantes y después costó mucho, pero a pesar de los altibajos, la vuelta después de las fiestas fue positiva sabiendo que el equipo tenía mucho por mejorar, con potencial y que teníamos que encontrar la regularidad de nuevo».

«Esta la posibilidad de que se termine todo y comenzar la próxima temporada.No sé que va a pasar de acá a un mes, pero hoy sigo con las mismas ganas de jugar. Trato de vivir el día a día. Estoy entrenando mucho y aprovechando para recuperarme bien de algunas dolencias. No pasa por mi cabeza pensar que con todo esto sea el momento de colgar las zapatillas, en mi caso pienso que voy a salir fortalecido y con muchas ganas de continuar».