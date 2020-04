Pink detalló cómo fueron sus días y los de su hijo menor con coronavirus

Compartir

Linkedin Print

Hace apenas una semana, la cantante norteamericana Pink había sorprendido a sus seguidores al confirmar a través de sus redes sociales que tanto ella como su hijo Jameson, de 3 años, habían dado positivo en el test de coronavirus. Y advertía a los ciudadanos estadounidenses sobre los peligros de minimizar los efectos de la pandemia. “Esta es una enfermedad seria y real”, aseguraba en un extenso texto con el que acompañó una foto en la que se la veía junto al pequeño.

Pues bien, ahora la artista decidió dar su testimonio en primera persona para el ciclo The Ellen Show, en el que contó que con Jameson ya llevaban dos días sin tener fiebre. Pero aseguró que habían vivido una experiencia a la que definió como “aterradora”.

“Ni siquiera sé qué día es, pero esta es una semana mejor que las últimas que hemos vivido en nuestro pequeño hogar”, comenzó diciendo la cantante de 40 años. Y explicó que había sido su hijo el primero en mostrar síntomas compatibles con el Covid-19, con fiebre intermitente, dolores de estómago, diarrea, dolores en el pecho, dolor de garganta y de cabeza.

Hasta ese momento, la única recomendación que le había dado su médico era que permaneciera en su casa. Y así lo hizo. Sin embargo, cuando la fiebre empezó a dispararse, su angustia también comenzó a aumentar exponencialmente. “Fueron momentos aterradores”, aseguró.

Pink explicó que, a los pocos días, ella misma empezó a experimentar síntomas, pero que al principio no les daba mucha importancia porque no tenía temperatura. Sin embargo, la cantante sufre de asma, una de las patologías previas que hacen que una persona sea considerada de riesgo frente al coronavirus. Y, según relató, una noche se despertó sin poder respirar y si poder estar sin su inhalador.

“Fue entonces cuando me empecé a asustar mucho”, señaló la artista. Y, sin poder contener el llanto al recordar la incertidumbre que pasó esos días, viendo a su hijo vomitar mientras se quejaba de sus dolores en el pecho, agregó: “Esta es la cosa más aterradora por la que he pasado en toda mi vida”.

Es que, más allá de su padecimiento personal, lo que más mortificaba a Pink era la impotencia de no poder hacer nada para aliviar el sufrimiento de su hijo. “No hay nada que puedas hacer. Simplemente esperar hasta que empezamos a mejorar… lentamente, lentamente, lentamente”, relató.

En su posteo de la semana pasada, la cantante había contado que ella había podido acceder al test para chequear si tenía la enfermedad gracias a su médico personal y le pedía a las autoridades de los Estados Unidos que se ocuparan de que los mismos fueran accesibles para toda la población. No obstante eso, hubo quienes desataron una polémica en torno al hecho de que Pink hubiera tenido el “privilegio” de de poder hacerse la prueba.

En ese sentido, la artista aseguró: “Deberías estar enojado porque yo puedo hacerme una prueba y tú no. Pero estar enojado conmigo no va a ayudar en nada … Debemos trabajar juntos para tratar de cambiar eso. Díganme de alguien con un niño enfermo de 3 años que si pudieran obtener un examen no lo haría”.

Cabe recordar que, tras las peripecias que tuvo que atravesar para luchar contra el coronavirus, Pink decidió donar un millón de dólares: 500 mil al Fondo del Hospital de la Universidad de Temple, en Filadelfia, en honor a su madre, Judy Moore, que trabajó ahí durante 18 años en el Centro de Cardiopatía y Trasplante Coronario, y 500 mil dólares al Fondo de Crisis de Emergencia por el COVID-19 del alcalde de Los Ángeles.