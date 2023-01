Paoltroni avanza en su gira por el interior sumando voluntades a su candidatura a Gobernador 

Francisco Paoltroni, candidato a Gobernador de la Provincia de Formosa, por Libertad Trabajo y Progreso avanza en su gira por el interior de la Provincia. Esta vez, la actividad se reestablece en Guadalcazar, e incluye como siempre la visita y acompañamiento a los vecinos de cada paraje de la zona; culminando en la asamblea libertadora en donde todos pueden expresar qué quieren cambiar para mejorar en sus comunidades y en la provincia.

Hasta el momento Paoltroni cosechó el acompañamiento indiscutido de las comunidades ya visitadas, y consiguió el compromiso de jóvenes, y adultos, que avanzan en la conformación de una Formosa Posible, en la que se generen cambios profundos que mejoren la calidad de vida de la gente.

Paoltroni, explicó que el formoseño no es dueño de nada, porque no se entregan los títulos de propiedad, no pueden acceder a un trabajo digno, y sobre todo las libertades siempre se cercenan desde el poder, para mantener un plan de pobreza y sometimiento.

Paoltroni pidió a los formoseños que participen, y les pidió que se comprometan a avanzar en la construcción de verdaderos cambios que generen más oportunidades para todos y terminen con los privilegios de unos pocos.