Paoltroni: «La reactivación económica en este país empezará en marzo de 2025»

En comunicación con Expres en Radio, el candidato a senador por La Libertad Avanza -LLA- en Formosa, Francisco Paoltroni habló de cómo se preparan para los comicios del próximo domingo y del desafío que afrontará quien asuma el 10 de diciembre la presidencia. “La reactivación económica empezará en marzo de 2025”, dejó en claro y alertó que la situación de la Argentina no se arregla de un momento a otro.

Primero, al referirse a cómo creen que va a trabajar LLA en este tramo final de campaña asintió: “creemos que vamos a crecer, estos últimos 30 días de campaña estuvimos bastante dedicados a cultivar las relaciones con parte del fututo gabinete, estuvimos conociéndonos, lo mismo entre los candidatos a senadores y diputados. Este es un espacio nuevo, entonces consideramos clave empezar a conocernos en profundidad con todos los integrantes de La Libertad Avanza”.

Consultado si cree que se repetirán los resultados de las PASO, donde de ser así entraría como senador, respondió: “Javier Milei tiene la particularidad de sostener toda la gente que lo votó, incluso crece, hay gente que por ejemplo votó a Horacio Rodríguez Larreta y ahora puede direccionar ese voto para Milei, lo mismo puede pasar con gente que votó a Grabois o incluso aquellos que no fueron a votar. Creo que el mapa se va a reconfigurar este domingo 22”.

Al referirse específicamente a aquellos ciudadanos que no votaron en las PASO indicó que cree que “hay de todo” y “habrá que ver cómo se reconfiguran los nuevos porcentajes, pero eso es difícil de predecirlo, estamos ante un escenario muy difícil donde la gente la está pasando muy mal en lo económico, con una inflación que es la peor de los últimos años y Milei propone una salida al principal flagelo de todos los argentinos, eso es lo que captura en gran parte al electorado”.

Agregó en este sentido que en 40 años “hemos tenido muy pocos escenarios de esta naturaleza, en donde tenemos una inflación del 150% anual”.

Y explicó que la situación del país no se arregla de un momento a otro, y para quien asuma el 10 de diciembre el escenario es complicado. “Lamentable y tristemente la magia no existe, todos los trabajadores y las familias que no llegan a fin de mes lo saben. Uno tiene que buscar un poco en la historia cómo fueron las salidas de las crisis, al final de Alfonsín, De La Rúa, etc. La reactivación económica en este país empezará en marzo de 2025, antes no se la va a ver porque enfriar esta economía hiperinflacionaria no es cosa de dos minutos, esperemos que sea la última vez en que los argentinos tengamos que atravesar una nueva crisis recurrente en los últimos años, y por eso justamente necesitamos hacer cosas distintas. Nunca los que nos trajeron a este escenario, es decir, los que trajeron los problemas van a ser parte de la solución”.

Acompañamiento

de las provincias

En otro tramo de la entrevista, Paoltroni se refirió al acompañamiento por parte de los gobernadores que podría llegar a tener Javier Milei en caso de llegar al Sillón de Rivadavia. “Sería una locura que las provincias no acompañen las reformas necesarias para normalizar la economía porque no van a salir inmune del desastre económico”, dijo.

“Aquí tiene que prevalecer el sentido común, las ideas y empezar a acompañar las reformas, no hay otra forma de hacerlo”, reafirmó.

Y por último, dejó en claro que “tampoco nadie va a tener mayoría absoluta en el Senado ni en Diputados, entonces esto obliga a un escenario de tres partes a debatir, a proponer y empezar a darle forma a las transformaciones que tenemos que hacer en nuestro país”.