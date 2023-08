Paoltroni: «Mucha gente que acompañó a Insfrán gobernador acompañó a Milei presidente»

El candidato a senador nacional por el partido la Libertad Avanza, Francisco Paoltroni en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los buenos resultados obtenidos en las PASO y aseveró que «mucha gente que acompañó a Insfrán gobernador acompañó a Milei presidente».

Paoltroni comenzó diciendo «nosotros no creíamos en las encuestas, pero tampoco nos precipitábamos, esperábamos el resultado para no entusiasmarnos ni bajonearnos».

«Estamos muy contentos porque finalmente la ciudadanía encuentra una posibilidad en la Libertad Avanza, que es un espacio nuevo y que en verdad ofrece un verdadero cambio», añadió.

«Sin dudas que mucha gente que acompañó a Insfrán como gobernador, ha acompañado a Milei como presidente», indicó.

«Ahora se trata de que la gente escuche las propuestas, muchos aun no lo conocen a (Javier) Milei, este tiene propuestas claras y concretas sobre todo en la cuestión económica y acá en la provincia también una vez que sea electo se tendrán que ir ajustando varias cuestiones en la provincia porque definitivamente se viene un cambio profundo para Argentina y Formosa», manifestó.

Consultado acerca de si se sostendrán los resultados en las generales, Paoltroni indicó que «nosotros tenemos la gran responsabilidad de cambiar la historia, creo que la gente espera que este nuevo espacio haga un cambio real y profundo para salir de donde estamos porque estamos en una crisis profunda, con niveles de pobreza que jamás hemos tenido. Creo que el resultado se puede llegar a sostener o a ampliar porque hay mucha gente que aún no conoce las propuestas de Milei y cuando lo escuchan está dispuesta a acompañarnos con sus votos».

«Los malos resultados en los partidos de siempre, es porque la gente está cansada de los mismos de siempre, pero enfrente tenes la oportunidad de que haya otra fuerza que también recorrió la provincia, estuvimos presentes en todos los pueblos y la gente nos conoció. La gente pudo canalizar este deseo de cambio real y yo creo que lo que más eco hace es la cuestión económica».

Y agregó que Milei es el único candidato que dijo como va a resolver la cuestión económica «porque esta situación atraviesa a todos los sectores de la sociedad y todos nos vemos afectados en este ámbito».

«Yo invito a todos los ciudadanos a que escuchen a Javier Milei, hay muchos videos en Youtube donde él habla de sus propuestas las que son muy claras y contundentes y quien todavía no lo conoció se llevará una grata sorpresa de lo que es Milei», cerró.

